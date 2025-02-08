鄭嘉穎拖陳凱琳恩愛吸金 爆囝囝搞錯錢銀觀念做家務要收錢

鄭嘉穎、陳凱琳今日中午恩愛現身尖沙咀，罕有地以「夫妻檔」吸金出席珠寶店活動，兩人襯到絕登場，陳凱琳穿上長裙更露肩曬腿，佩戴一條鑲有綠寶石的鑽石頸鏈，十分搶fo ，陳凱琳更爆：「頭先老公見到嘅時候，同我講你唔好睇中佢呀。」被問到情人節將至，二人指當天是兒子Rafael的生日，到時會一家人慶祝，笑言今日可當提早慶祝情人節，鄭嘉穎亦透露已準備了情人節禮物為老婆送上驚喜。活動期間，珠寶店代表向二人送上電子相架，並貼上一家五口的全家福。

夫妻在活動後接受記者訪問，鄭嘉穎大讚愛妻節儉，兩人已開始教三個囝囝不要浪費，又教三子做家務賺零用錢，但家穎笑指：「開始有少少擔心，佢睇錢好似睇得好重要，我哋要教番佢錢唔係最重要，家庭至係最重要。」鄭嘉穎又爆大仔好鍾意幫他𢳂飯，𢳂完飯就問爸爸是否有錢，陳凱琳即解釋小朋友好單純，指囝囝會把錢儲起，鄭嘉穎再講：「大仔都仲叫我洗pat pat，你係咪俾番錢我幫你抹屁股先？」旁邊的陳凱琳笑指阿仔將來18歲睇到今日訪問片段應該會好難堪。日前，陳凱琳相約好友行山，怎料三個囝囝都要跟去，最後要由爸爸充當「柴可夫」駕車接老婆囝囝落山。

鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、黃嘉樂及林子善於2009年因拍攝TVB劇集《鐵馬尋橋》結緣，並組成「鐵馬家族」，可是鄭嘉穎近年多次缺席「鐵馬家族」聚會，又沒有出席馬國明婚禮，兩人因而傳出不和，對於「鐵馬家族」日前到馬國明家團拜，鄭嘉穎繼續冇影，他答：「其實友誼好簡單，大家唔好搞到咁複雜。」並認為沒有必要所有生活、事情均要放上網分享。至於表弟王賢誌（Vinci）破產後首次過新年，鄭嘉穎稱今年農曆年未有見到對方，望大家俾多些空間Vinci。