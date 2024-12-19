鄭嘉穎爆大仔愛睇星爺高唱《少林足球》 談王賢誌破產：我都一頭霧水(有片)

鄭嘉穎今日兒童助養大使身份出席保良局聖誕活動，繼2018年後相隔6年再擔任大使，他呼籲各界除了捐款也可親身探訪，給予陪伴與支持。他自言已助養世界各地的兒童多年，早前為拍攝宣傳片擔任一日照顧員，體會工作人員除了照顧兒童起居飲食，更重要是心理及情緒支援。談到如何與家人歡度聖誕，他表示但不會往外地旅行過白色聖誕，但會在家開兒童聖誕派對，聖誕節過後才會外遊。被問到表親王賢誌破產事宜，他再三重申，「家人的事，不欲多談。」

太太搞gag 網民get錯 提到太太陳凱琳早前突襲唐詩詠的麵包店，拍片互動宣傳，但就被網民指尷尬和「見外」，嘉穎笑言，「佢哋呢個係gag，咁網民get唔到，惟有下次拍得清楚啲。」他亦有品嘗太太買回來的麵包，大讚好味，「成功真係有道理，有麝自然香。」他表示有機會將親自去光顧。

自言是家族小薯仔 被問到表親王賢誌破產事宜，他再三重申，「家人的事，不欲多談。」他表示希望對方順利解決問題，至於破產原因，他強調不知道詳情，亦不知是否與投資400萬拍《Boyscation Too》有關。他透露比傳媒早一點知道破產消息，至於是否由王賢誌親自通知，他就表示，「細節不講了，比你哋早少少知，我都係一頭霧水。」至於會否經濟支援，他答道：「其實喺呢個家族，我只係small potato，問都唔會唔到我。」當再被追問時，他笑言要唱「燒雞翼」和《少林足球》來擋架。