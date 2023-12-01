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娛樂
2023-12-01 12:42:59

鄭嘉穎解釋少出席鐵馬尋橋聚會原因「一日僅有24小時要取捨」 傳不出席馬國明湯洛雯婚禮？

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鄭嘉穎解釋少出席鐵馬尋橋聚會︰一日僅有24小時 有啲嘢係要取捨 傳不出席馬國明湯洛雯婚禮？

鄭嘉穎解釋少出席鐵馬尋橋聚會︰一日僅有24小時 有啲嘢係要取捨 傳不出席馬國明湯洛雯婚禮？

鄭嘉穎與馬國明、黃嘉樂、唐詩詠及林子善早年因拍攝TVB劇集《鐵馬尋橋》而成為好友並組成「鐵馬家族」，周不時搞聚會同時攜眷出席，包括鄭嘉穎太太陳凱琳、黃嘉樂太太Samantha、林子善太太董佩欣和馬國明未來太太湯洛雯。

不過，有網民從成員們嘅聚會照中，發現「大哥」鄭嘉穎多次缺席聚會，有心水清網民更指鄭嘉穎對上一次出席「鐵馬家族」飯局已經係2021年，就連黃嘉樂結婚嗰陣都唔見人影，懷疑鄭嘉穎與馬國明鬧不和。 鄭嘉穎日前親口回應不和傳聞。

鐵馬尋橋是TVB大獲好評的劇集，由李添勝監製，鄭嘉穎唱主題曲 鐵馬尋橋部份演員組成「鐵馬家族」周不時搞聚會，鄭嘉穎傳與馬國明也曾同場（唐詩詠IG） 鐵馬尋橋部份演員組成「鐵馬家族」周不時搞聚會，唐詩詠、林子善、黃嘉樂是核心成員（唐詩詠IG） 鐵馬尋橋部份演員組成「鐵馬家族」周不時搞聚會，唐詩詠、林子善、黃嘉樂是核心成員，馬國明也常出席（唐詩詠IG） 鐵馬尋橋部份演員組成「鐵馬家族」周不時搞聚會，唐詩詠、林子善、黃嘉樂是核心成員，馬國明也常出席（唐詩詠IG）

鄭嘉穎否認與馬國明不和︰家識咗咁多年無話唔啱

鄭嘉穎昨日（11月30日）出席活動接受媒體訪問，表示家庭、疫情及人生唔同階段都係少出眾聚會其中一個原因，他認為一日僅有24小時，浪費時間的事不會做，將時間用於值得嘅地方。鄭嘉穎直言鍾意靜，認為要視乎與誰去熱鬧。被問到與馬國明不和傳聞，鄭嘉穎就表示，大家識咗咁多年無話唔啱，熟的都會明白唔同階段去做唔同的事，係要取捨。

鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，Grace不時在社交平台分享家庭生活（陳凱琳IG） 鄭嘉穎指與馬國明相識多年，沒有不和

至於會否出席馬國明與湯洛雯12月嘅婚禮，鄭嘉穎直言如果要離開一段時間，有啲難搞。其實鄭嘉穎早於其他訪問亦曾提及自己未必能出席婚禮，若需要出埠就未必可以照顧小朋友。陳凱琳曾於11月頭出席健康產品宣傳活動時，亦曾被傳媒問到「有否問過鄭嘉穎係咪與馬國明不和」，當時佢就表示問返鄭嘉穎本人會清楚啲，不過就補充指覺得喺呢行相識已經係一個好好嘅緣份，唔會因為外界講少少話佢哋不和而影響到佢哋嘅關係。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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