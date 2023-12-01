鄭嘉穎解釋少出席鐵馬尋橋聚會原因「一日僅有24小時要取捨」 傳不出席馬國明湯洛雯婚禮？

鄭嘉穎解釋少出席鐵馬尋橋聚會︰一日僅有24小時 有啲嘢係要取捨 傳不出席馬國明湯洛雯婚禮？

鄭嘉穎與馬國明、黃嘉樂、唐詩詠及林子善早年因拍攝TVB劇集《鐵馬尋橋》而成為好友並組成「鐵馬家族」，周不時搞聚會同時攜眷出席，包括鄭嘉穎太太陳凱琳、黃嘉樂太太Samantha、林子善太太董佩欣和馬國明未來太太湯洛雯。

不過，有網民從成員們嘅聚會照中，發現「大哥」鄭嘉穎多次缺席聚會，有心水清網民更指鄭嘉穎對上一次出席「鐵馬家族」飯局已經係2021年，就連黃嘉樂結婚嗰陣都唔見人影，懷疑鄭嘉穎與馬國明鬧不和。 鄭嘉穎日前親口回應不和傳聞。