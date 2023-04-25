鄭嘉穎陳凱琳夫妻檔拍廣告 Grace演技被老公評零進步

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)近年不時在社交平台分享生活短片，由於影片生動鬼馬，因此獲不少廣告商招徠。日前夫婦二人為新盤「天瀧」拍宣傳短片，在長約3分鐘的片段內，嘉穎與Grace有不少對手戲。他們在片中公開夫妻日常生活模式，其間Grace在廚房大顯身手，並豪言老公已擁有世上最好的廚師，嘉穎當然要藉機公開大讚太太「入得廚房，出得廳堂」。

Grace向嘉穎詐型 今次Grace 與嘉穎夫妻檔上陣，他們坦言已經很久沒有拍攝這類有對手戲的影片，這亦是他們繼2016 年《殭》之後再度合作，並表示默契依舊。不過，問到嘉穎有沒有覺得Grace 的演技進步了，他想也不想答道：「無」二人便哈哈大笑起來。Grace 即撒嬌說：「佢話我冇演技呀！呢次邊叫演戲呀！要有啲浮誇，有啲幽默呀，都唔係真正演戲！」嘉穎聽罷即表示no comment。

喜歡小朋友親近大自然 隨住3 位小朋友出世及長大，Grace 覺得優美又開揚的景觀是使小朋友生活快樂因素之一，而嘉穎指必須要有一定活動空間供他們放電﹐所以挑選住宅時，會特別著重附近環境、配套設施，最好能有多些自然環境讓小朋友接觸。