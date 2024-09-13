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娛樂
2024-09-13 18:38:03

鄭梓浩前度Grace自爆為「絕世渣男」曾想輕生 不想有更多女仔受害

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鄭梓浩前度Grace自爆為「絕世渣男」曾想輕生 不想有更多女仔受害

鄭梓浩背住女友偷食孫耀威妹妹孫美賢。

《中年好聲音2》的鄭梓浩被前女友Grace踢爆其渣男一面，除了經濟上要靠女友資助，更背住女友偷食佛山「小三」、及「小四」孫耀威妹妹孫美賢(DaDa)，事件引起全城關注。事隔一星期後，Grace 再次接受傳媒訪問，直言出面大義滅親是希望不想有更多女仔受害，受盡情傷的她更自爆曾想輕生。

Grace與鄭梓浩同居7年，她強調出錢出力幫鄭梓浩，又助他追夢發展事業，全因為愛，希望有一日男方買隻好啲嘅戒子向她求婚，並一齊行到終老；二人是中學同學兼初戀情人，拍拖曾經歷離離合合，其後男方移民又冇正式分手，直至重遇返互有感覺。Grace 續指鄭梓浩是「絕世渣男」，最叻扮慘呻窮，兼話兩個仔冇錢食飯，𠱁fans喺抖音畀啲錢，鄭梓浩都用來包養「小三」，並非用來做家用，直指男方「佢面皮厚過乜咁，擘大眼講大話。」 

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本周二鄭梓浩若無其事繼續在抖音開直播，但只得50位忠粉在線，對偷食醜聞，他隻字不提，Grace指他在垂死掙扎，扮冇事發生，並謂今次大義滅親只希望鄭梓浩好好反省，不想他再用感情及借兒子有病周圍呃女仔，要畀全世界人知道佢真面目，不想再有更多人受害， Grace 更心痛自爆曾難過得多次想了結生命，並自言這八個月受盡折磨，坦言死心不會再原諒他。 

鄭梓浩前度Grace 自爆為「絕世渣男」曾想輕生 。

鄭梓浩前度Grace 自爆為「絕世渣男」曾想輕生 。

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