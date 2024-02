酒井法子演唱會｜越洋拍片冧Fans 下月重臨香港宣傳7月個唱

經典日劇風靡亞洲

出道38年的酒井法子,1987年推出首支單曲《I Want to be a boy》,其後發行多張單曲及專輯,包括百萬張銷售的《碧綠色的兔子》及人氣歌曲《鏡中的裙子》,其中《碧綠色的兔子》配合歌詞以手語演出,成為酒井法子的經典招牌動作,《碧綠色的兔子》為酒井法子帶來歌唱事業高峰,歌曲榮獲日本唱片大賞優秀作品獎,當年更獲邀出戰《紅白歌唱大賽》。酒井法子早於1990年代進軍華語樂壇,推出多首國語歌,包括《微笑》及與孫耀威合唱的《有緣千里》。

酒井法子唱而優則演,全盛時憑日劇《同一屋簷下》、《星之金幣》風靡亞洲。她在1993年主演《同一屋簷下》,扮演柏木家養女「小雪」,周旋在「大佬」江口洋介與「二佬」福山雅治之間,她憑清純善良外表,成為無數港男的「女神」。劇集當年在富士電視台創下最高37.8%收視,1997年推出續集,同樣叫好叫座,創下最高34.1%收視。1995年,酒井法子主演日劇《星之金幣》,講述醫生與聾啞女孩譜出曲折動人的愛情故事,酒井法子挑戰演技扮演聾啞人士,表現備受讚賞,最高收視達23.9%,續集收視更創下26.4%。