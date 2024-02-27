酒井法子演唱會｜越洋拍片冧Fans 下月重臨香港宣傳7月個唱

2月14日「情人節」踏入53歲的酒井法子保養得宜，近年獲封為「怪物級美魔女」，這位「美魔女」宣布今年7月13日(星期六)，假旺角麥花臣場館舉行「酒井法子《my dear》香港演唱會2024」，這也是酒井法子自2019年在港舉行《Miss you》音樂會後，相隔5年再次來港跟粉絲見面，今次演唱會票價分別是$1380、$980和$680三種，並將會分為優先及公開發售，3月7日先在「鄰住買」及「栢圖娛樂」作優先訂購，而3月14日早上10點亦於CITYLINE公開發售。

期待享受香港美食

酒井法子亦決定下月來港，鐵定3月6日舉行記者會，親自向傳媒及粉絲分享演唱會籌備感受及講解個唱詳情。主辦單位同時發放了演唱會官方海報及由酒井法子親自拍攝的宣傳視頻，在視頻中她先以廣東話介紹自己，她說：「我闊別香港已經5年了，非常期待與各位再會，香港的 fans 們真的是一直對我都很熱情，給我留下很多美好回憶，我很喜歡香港，香港還有很多美食，我很期待再次到港盡情享受美食，再次通知大家「酒井法子《my dear》香港演唱會2024」將於7月13日舉行，真心感謝，3月份我將為了演唱會的宣傳工作到香港，真心期待能與各位見面，真的非常感謝，拜拜。」