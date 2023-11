《VOGUE》總編Anna Wintour 關繼威台北聚會

時尚雜誌《GQ》在台北舉行GQ Men of the Year活動,邀得各地名人參加。時尚雜誌《VOGUE》全球總編Anna Wintour身穿Prada紅色大褸行紅地氈,她表示:「希望大家好好展現自己的風格。」奧斯卡最佳男配角關繼威與太太到場,他獲頒Icon of the Year獎項,「我13歲首次踏足台灣,今次再來憶起當年的快樂。」陳冠希亦有參加活動,獲頒Most Stylish of the Year獎項。