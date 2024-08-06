重溫鄭中基阿Sa當年離婚記招內容 曾表示婚後生活好開心

鄭中基今日(6日)下午在社交平台交代自己的健康狀況，更提到當年與蔡卓妍(阿Sa)的婚姻不開心，令他「好好反省過自己嘅問題。」翻查資料，鄭中基與阿Sa於2004年在電影《追擊8月15》結緣，繼而傳出緋聞，直至09年承認拍拖。2010年突傳他們秘密結婚，但消息曝光同日驚爆二人離婚，他們更一齊現身記招，雙方在會上哭成淚人。

2010年3月，鄭中基與阿Sa在傍晚時份一齊現身記招，由鄭中基先發言，表示結婚是一個事實，06年做出了一個大家都很開心的決定，並得到雙方家長支持下，在美國洛杉磯註冊。他稱認為結婚是很私人的事，不用公開，但因為外間一直猜測及不斷出現失實報道，最終決定一次過交代始末。