重溫鄭中基阿Sa當年離婚記招內容 曾表示婚後生活好開心

鄭中基今日(6日)下午在社交平台交代自己的健康狀況，更提到當年與蔡卓妍(阿Sa)的婚姻不開心，令他「好好反省過自己嘅問題。」翻查資料，鄭中基與阿Sa於2004年在電影《追擊8月15》結緣，繼而傳出緋聞，直至09年承認拍拖。2010年突傳他們秘密結婚，但消息曝光同日驚爆二人離婚，他們更一齊現身記招，雙方在會上哭成淚人。
2010年3月，鄭中基與阿Sa在傍晚時份一齊現身記招，由鄭中基先發言，表示結婚是一個事實，06年做出了一個大家都很開心的決定，並得到雙方家長支持下，在美國洛杉磯註冊。他稱認為結婚是很私人的事，不用公開，但因為外間一直猜測及不斷出現失實報道，最終決定一次過交代始末。
婚姻生活是開心
當時鄭中基表示跟阿Sa的婚後生活是很開心，但最終因了解而分開，同時否認有第三者介入。他說︰「喺結婚呢幾年，我哋生活非常之開心，呢段時間大家共同成長，對彼此對方更加深入了解，發覺分手係對大家日後係比較好啲嘅，所以最近我哋同大家宣布我哋分手，係好理性之下做出呢個決定，呢個決定亦係一個事實。我再強調一次，我哋嘅分開係冇涉及任何第三者，亦冇涉及一切外間所傳嘅失實嘅報道。我相信離婚亦係大家將會追問嘅問題，呢件事已經處理緊，而所有法律程序要做嘅嘢，我哋唔能夠成為夫妻，但的確有個一段好開心嘅時間……」此時他一度哽咽說不下去，更一度除下眼鏡抹眼淚說︰「以後我哋可以成為永遠嘅朋友！」
阿Sa︰大家都係好朋友
其後阿Sa發言，內容跟鄭中基的是差不多。她表示由拍拖、結婚到分開都是雙方有共識的決定，她稱當時二人結婚是獲家人及朋友的支持，亦希望結婚一事能成為大家一個小小的秘密，但後來發現藝人是不可以存有私隱。她稱不想公開結婚，是希望可以保護到身邊的人。最後她表示大家都是好朋友，希望未來生活都好愉快，而阿Sa抹一抹眼淚後，鄭中基更輕搭對方膊頭。