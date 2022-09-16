重溫Disney＋《木偶奇遇記》五大精警金句 學會勇敢、真誠及無私等人性瑰寶

迪士尼真人版電影《木偶奇遇記》（Pinocchio），有金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）自薦飾演老木匠蓋比特（Geppetto），並獻聲開金口唱出經典的樂曲，極具可觀性。雖然觀眾對藍仙子(Blue Fairy)造型的評價，反應兩極，但看到木偶、蟋蟀、時鐘、蓋比特的小貓「阿菲」及魚仔「阿克」、「誠實約翰」(Honest John)等童話角色重現，還有《反斗奇兵》的胡迪、唐老鴨、黑魔后等彩蛋角色驚喜現身，讓人會心微笑。 《木偶奇遇記》現已於Disney+ 全球獨家上線。故事講述藍仙子回應老木匠蓋比特的誠心許願，令小木偶(Pinocchio)得到生命。小木偶從不諳世事的男孩，經過重重歷險，最終展現了「勇敢」、「真誠」、「無私」的人性瑰寶。

五大金句充滿睿智，猶如人生指路明燈，值得一再細味： (1) 「良心是微小的聲音，大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題」 “A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.” 由蟋蟀占美尼（Jiminy Cricket）回應小木偶提出何謂「良心」(Conscience)的這段回應，是一個充滿睿智的答案。我們相信每個人都有「良心」，只是於生活中經常忽略它。而當人選擇「忽略」良心，世界就會出現大大小小的問題。《木偶奇遇記》希望透過小木偶的經歷，告訴大家要時刻留意「良心」的細小聲音，不要被繁瑣生活所淹沒。 (2) 「你知道怎麼分辨對錯嗎？」「不要只信你聽到的事」 “Do you know the difference between right and wrong?” “No matter what you may have heard.” 藍仙子（Blue Fairy）問占美利如何分辨對錯？占美利回答道不要只信聽到的事。占美利於整個旅程當中，都實踐了這句說話，遵守與藍仙子的諾言。反觀小木偶於早段經常被身邊的人所說的話影響，跌入一個個危險關頭。要分對錯，靜下來傾聽自己的內心就可以。