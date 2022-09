重溫Disney＋《木偶奇遇記》五大精警金句 學會勇敢、真誠及無私等人性瑰寶

五大金句充滿睿智,猶如人生指路明燈,值得一再細味:

(1) 「良心是微小的聲音,大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題」

“A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.”

由蟋蟀占美尼(Jiminy Cricket)回應小木偶提出何謂「良心」(Conscience)的這段回應,是一個充滿睿智的答案。我們相信每個人都有「良心」,只是於生活中經常忽略它。而當人選擇「忽略」良心,世界就會出現大大小小的問題。《木偶奇遇記》希望透過小木偶的經歷,告訴大家要時刻留意「良心」的細小聲音,不要被繁瑣生活所淹沒。

(2) 「你知道怎麼分辨對錯嗎?」「不要只信你聽到的事」

“Do you know the difference between right and wrong?”

“No matter what you may have heard.”

藍仙子(Blue Fairy)問占美利如何分辨對錯?占美利回答道不要只信聽到的事。占美利於整個旅程當中,都實踐了這句說話,遵守與藍仙子的諾言。反觀小木偶於早段經常被身邊的人所說的話影響,跌入一個個危險關頭。要分對錯,靜下來傾聽自己的內心就可以。