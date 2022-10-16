野人老師｜爆Stanley黑歷史？談善言想演偶像劇 (有片)

蓄短髮的談善言(阿談)出道以來，多演倔強硬朗角色，她在ViuTV熱播劇集《野人老師》演守護大地小學的老師鍾晨光，既會向MIRROR成員Stanley(邱士縉)演的李白大發雷霆，偶爾又會對他心心眼，提起這位中學同學，阿談竟然話有黑歷史要爆！其實，阿談亦先後曾與Anson Kong(江𤒹生)和Edan(呂爵安)合作，她在劇集《打天下》演AK的暗戀對象「莊惠」，在11月上映的電影《過時·過節》則與Edan演姐弟，當問到若再與3人合作，自選合演親人、兄弟和情人的組合時，向來爽直的阿談大感困擾……(想知阿談點揀？請睇片)公認是新晉實力派女演員的阿談，一直渴望演溫柔角色，樂於接受新嘗試的她，還有一張演藝路上的「To do list」。

兩大考驗 在一眾新生代演員中，談善言公認是演得之人，今次在《野人老師》演晨光老師，卻為她帶來兩大考驗，首先是與小朋友拍戲，其次是如何讓角色不討人厭。她坦言，「平時我見到小朋友會卻步，我不是討厭他們，而是不懂跟他們相處、如何令他們開心，今次更是7至8位！」幸好，導演陳賢俊預先安排工作坊讓他們彼此了解，培養師生關係，而且小演員都很精靈聰明，即使要演情緒低落或激動的戲份，一解就明，而演輕度自閉學童聰聰的余晞晉，演技尤為出色。 倔強又溫柔 談善言形容《野人老師》裡的晨光老師像一隻母雞，大地小學的學生就是她保護的小雞仔，「我很少演這種溫柔角色，晨光很有愛心和善良，但亦保留我經常演的倔強性格，為了小朋友會做出攻擊性行為，兩面性格也很突出。」在小朋友眼中，晨光是溫柔的老師，但起初面對價值觀截然不同的李白，她會不留情面地指責，針鋒相對，甚至激動向他投擲物件，「所以我一直思考如何平衡，要演來不討厭，便要讓觀眾不單看表面行為，而是呈現背後原因，理解她的故事。」劇中的晨光向李白發完脾氣後，回想過去的傷痛記憶，繼而道歉，毋須瞪眼爆喊，阿談仍能贏得觀眾掌聲。

Stanley任掟唔嬲 阿談慶幸對手是中學同學Stanley，問到兩人可是同級？她略帶猶豫答道，「係，他曾留班一年……」說罷，阿談半說笑爆大鑊，大讚Stanley為人風趣幽默，然後才認真道：「我們本來已認識，很信任對方，例如我要向他掟嘢、鬧他，不用留手，也不擔心他會生氣。」晨光起初視李白為邪惡軸心，後來漸漸欣賞並暗生情愫，問到兩人可有親熱戲？阿談再三強調感情線並非焦點，「劇情講他倆經相處後，如何彼此改變，絕不是轟轟烈烈的愛情線。」阿談笑言，過去所演角色的愛情路都很崎嶇，她坦言想拍愛情片，「其實讀書時也愛看台劇，曾經好迷戀偶像劇如《惡魔在身邊》，《明天決定愛上你》等，如果有天能拍偶像劇也開心，可惜我不是偶像，但希望能遇到愛情有個好結果的角色。」 有感動彩蛋 戲裡戲外建立的「師生情誼」，令談善言一改對小朋友的印象。阿談更收到小演員送上的蛋糕、餅、心意卡和親手製的蠟燭燈，「他們比我想像中懂事和關心人，有時我要兼顧拍其他戲，他們會走來問候：晨光老師係咪好攰？需要喝水嗎？他們的母親也會來關心。」談到最難忘的一場戲，阿談就率先劇，「劇情後段有場演音樂劇的戲，本身已很感動，我也有點眼濕濕，由於是小朋友最後一次齊人演出，拍完隨即一個二個哭起來，全場小朋友大哭的情景也頗壯觀，媽媽們都走出來安慰，接著導演叫他們上台再唱一次那首歌，就拍成彩蛋。」