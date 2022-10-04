野人老師｜與鄭丹瑞演父子互動自然 Stanley：多謝大家的愛同支持

由鄭丹瑞(旦哥)、MIRROR成員Stanley (邱士縉)和Frankie(陳瑞輝)、談善言、沈殷怡、鍾慧冰、黃錦燊、陳宇琛、陳湛文和張雷等合演的ViuTV原創劇《野人老師》昨晚(3日)首播。不少網民讚Stanley演技自然，他與旦哥父子戲的互動亦是亮點。Stanley在首集播畢後，在IG的限時動態發帖：「多謝大家的愛同支持，我全部都收到。衷心感激你們每一位。」而Team Stanley(粉絲匿稱)和皮寶寶(Frankie粉絲匿稱)就合辦睇首播活動，Frankie亦有轉發有關發帖，寫道：「心知未發揮得最好，但經歷過程同啟發更重要！多謝大家支持，希望你哋睇得開心！」而隊友Edan(呂爵安)在劇集開播前，在IG限時動態為Stanley和Frankie打氣。

由補習名師變雙失 首集劇情講述補習天王李白(Stanley飾)與好兄弟顏家棟(Frankie) 創辦的補習社，正準備上市，但李白被周刊指他疑似性騷擾女學生，被捲入桃色風波後，遭董事局投票踢出局，而最失望是連好兄弟家棟都不支持他留低。同時，結婚10年的太太何滿兒(沈殷怡飾)提出離婚，頓時失婚又失業，他惟有重回坪澳洲的「大地小學」，投靠有「野人老師」之稱的鄭丹瑞。雖然有網民認為補習社輕易踢走最有名氣的李白，較為兒戲，但Stanley的演出和首唱主題曲，廣獲好評。