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娛樂
2022-10-04 11:28:42

野人老師｜與鄭丹瑞演父子互動自然 Stanley：多謝大家的愛同支持

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Stanley演技自然，情緒轉折拿捏到位。(《野人老師》劇照) 《野人老師》首播後，Stanley在IG Story多謝大家支持。 《野人老師》首播後，Frankie在IG Story自評發揮未算最好，但演戲過程有所啟發。

由鄭丹瑞(旦哥)MIRROR成員Stanley (邱士縉)Frankie(陳瑞輝)、談善言、沈殷怡、鍾慧冰、黃錦燊、陳宇琛、陳湛文和張雷等合演的ViuTV原創劇《野人老師》昨晚(3)首播。不少網民讚Stanley演技自然，他與旦哥父子戲的互動亦是亮點。Stanley在首集播畢後，在IG的限時動態發帖：「多謝大家的愛同支持，我全部都收到。衷心感激你們每一位。」而Team Stanley(粉絲匿稱)和皮寶寶(Frankie粉絲匿稱)就合辦睇首播活動，Frankie亦有轉發有關發帖，寫道：「心知未發揮得最好，但經歷過程同啟發更重要！多謝大家支持，希望你哋睇得開心！」而隊友Edan(呂爵安)在劇集開播前，在IG限時動態為Stanley和Frankie打氣。

Frankie與Stanley為桃色風波向父親黃錦燊解畫。(《野人老師》劇照) Frankie建議Stanley受記者訪問，主動交代桃色風波。(《野人老師》劇照) Stanley與沈殷怡在劇中演夫妻。(《野人老師》劇照) Stanley被雜誌爆料指性騷擾女學生。(《野人老師》劇照) 張雷在劇中演沈殷怡父親，綁架女婿Stanley為愛女出口。(《野人老師》劇照) Stanley自言沒有越軌行為，藉桃色風波開live為補習社宣傳。(《野人老師》劇照) 鄭丹瑞在《野人老師》演Stanley父親，發現兒子捲入桃色風波。(《野人老師》劇照) Frankie面對嚴父黃錦燊只懂低頭，Stanley則勇於反騷。(《野人老師》劇照)

由補習名師變雙失

首集劇情講述補習天王李白(Stanley)與好兄弟顏家棟(Frankie) 創辦的補習社，正準備上市，但李白被周刊指他疑似性騷擾女學生，被捲入桃色風波後，遭董事局投票踢出局，而最失望是連好兄弟家棟都不支持他留低。同時，結婚10年的太太何滿兒(沈殷怡飾)提出離婚，頓時失婚又失業，他惟有重回坪澳洲的「大地小學」，投靠有「野人老師」之稱的鄭丹瑞。雖然有網民認為補習社輕易踢走最有名氣的李白，較為兒戲，但Stanley的演出和首唱主題曲，廣獲好評。

 

Stanley和Frankie的fans合辦睇首播《野人老師》活動，為偶像打氣。 Frankie轉發隊友Edan的打氣發帖。 Frankie轉發隊友Edan的打氣發帖，以紅心表示謝意。

情緒轉折拿捏到位

Stanley演的李白由充滿自信的補習名師慘變雙失，沮喪地返回老家，角色在一集內經歷被背叛、被離婚的重大打擊，Stanley對情緒的轉折拿捏到位，不少網民指他與旦哥甚有父子相，「Stanley與旦哥，好有化學作用，互相交到獻比對方，儼如親父子」、「大表哥lead到個節奏」「大表哥、阿旦父子互動好睇」連演旦哥年輕版的陳湛文，亦被指與「兩父子」撞樣，互動甚有化學作用。Frankie演在嚴父下成長的富二代，表現了步步為營的壓抑，沈殷怡以短髮演妻子角色甚有驚喜。

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