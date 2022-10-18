野人老師｜Frankie傷痕纍纍騷戰績 打柔道唔簡單

由MIRROR成員Stanley(邱士縉)、Frankie(陳瑞輝)、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛、羅允芝等合演的ViuTV劇集《野人老師》，本周進入結局篇，昨晚(17日)播放的一集講述家棟(Franki飾)參加一場沒勝算的柔道比賽，一直落後的他不斷被「撻」落地，又遭壓在地上，更弄至眼角受傷，雖一度反擊，最終仍落敗，不過卻贏得父親兆康(黃錦燊飾)的理解，並公開與Yvonne(羅允芝飾)的關係。Frankie為了這場比賽學柔道，雖獲《一秒拳王》金像提名動作指導梁博恩和港隊教練聯手指導，但仍難免傷痕纍纍， Frankie於昨晚一集播畢後，在IG限時動態騷「戰績」，他寫道：「比賽日其中一啲俾到大家睇嘅戰績 #打柔道唔節單」而他所指的可出鏡的戰績包括擦損、磨甩皮、爆甲兼腳腫，果然非常認真兼落力。