野人老師｜Frankie傷痕纍纍騷戰績 打柔道唔簡單

由MIRROR成員Stanley(邱士縉)、Frankie(陳瑞輝)、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛、羅允芝等合演的ViuTV劇集《野人老師》，本周進入結局篇，昨晚(17日)播放的一集講述家棟(Franki飾)參加一場沒勝算的柔道比賽，一直落後的他不斷被「撻」落地，又遭壓在地上，更弄至眼角受傷，雖一度反擊，最終仍落敗，不過卻贏得父親兆康(黃錦燊飾)的理解，並公開與Yvonne(羅允芝飾)的關係。Frankie為了這場比賽學柔道，雖獲《一秒拳王》金像提名動作指導梁博恩和港隊教練聯手指導，但仍難免傷痕纍纍， Frankie於昨晚一集播畢後，在IG限時動態騷「戰績」，他寫道：「比賽日其中一啲俾到大家睇嘅戰績 #打柔道唔節單」而他所指的可出鏡的戰績包括擦損、磨甩皮、爆甲兼腳腫，果然非常認真兼落力。
《野人老師》第12集：老頑童東尼愛上晨光(劇透)
老頑童東尼竟然愛上晨光(談善言飾)，主動邀請她約會。為了查明東尼突然出現的底細，世豪、李白([email protected]飾)說服晨光接受東尼的約會。二人到郊外野餐，鬧出不少笑話；東尼更向晨光示愛，晨光只能拒絕。失戀的東尼拉著世豪與陳燦到酒吧借酒消愁。三兄弟喝了一晚，重拾青春的回憶。眾人亦發現東尼病重，剩下的時間不多，世豪決定為東尼舉行一場沒有眼淚、只有歡呼聲的演唱會，而李白與大地小學的學生也因而上了一堂生死教育的課。