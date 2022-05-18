金像奬40周年｜張叔平設計playful海報 寄意香港電影再於海外發光發熱

第40屆香港電影金像奬頒獎禮定於7月17日假九展Star Hall舉行，香港電影金像奬協會今天(18 日)公布本屆主題為「金像四十 不惑如初」，並請來與金像奬一起成長的著名美術指導張叔平為大會設計標誌及海報。

既 playful 又帶訊息

張叔平是「金像奬」的常客，第二屆憑《烈火青春》(1982)及《難兄難弟》(1982)兩部電影首次獲提名，並於第四屆憑《似水流年》(1984)得獎，在過去39屆共提名 55 次，其中8次獲獎 ，可說是金像奬歷史上的紀錄保持，是今屆官方海報設計的不二人選。張叔平花了約兩星期時間，定案一個「既 playful 又能傳達訊息」的設計。海報以紅色作主色，襯托黑色的金像女神及電影菲林反白效果的設計文字。以往線條硬朗筆挺的金像女神，搖身一變化身慈眉善目、線條婀娜的女神，她手上捧著一夥迸發著光芒的明珠，彷彿有一種身處大宇宙的出世感覺。

明珠暗 藏哈哈笑

張叔平指出，「香港電影現在處於低潮，但同時又有很多新導演湧現，我將金像奬女神手上的明珠放在心的中央位置，希望香港電影可以像昔日那樣迸發更多光芒，而且明珠的表面上藏了哈哈笑的笑容,這是一個很playful 的設計，我寄望大家盡量拍多些電影，將香港電影帶到外面，再次發光發熱。」