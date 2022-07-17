金像獎2022｜《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》完整得獎名單　謝賢、 劉雅瑟奪影帝影后 《怒火》奪最佳電影

金像獎2022｜完整得獎名單 謝賢奪影帝全場起身拍手 《怒火》奪最佳電影

第40屆香港電影金像奬將於7月17日舉行，今年主題為「金像四十 不惑如初」，請來著名美術指導張叔平設計標誌及海報。由於受疫情影響，金像獎協會決定將2020年及2021年符合金像獎參選資格的電影，合併投票及頒獎。今屆合共有17部香港電影及3部亞洲華語電影入圍，大會屆時將會頒獎19個獎項。 《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》得獎名單如下：

最佳電影 《怒火》

《第40屆香港電影金像獎》壓軸頒發最佳電影，由古天樂與施南生揭曉該大獎，結果由已故陳木勝執導、甄子丹夥拍謝霆鋒的《怒火》打敗《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》及《濁水漂流》。

最佳男主角 《殺出個黃昏》謝賢

謝賢奪憑《殺出個黃昏》贏得影帝》，他在林家棟陪同下上台，四哥的步履不太穩，當他接過獎項之後，便拉下口罩跟大家說多謝。台下所有人站立拍手向他致意。惟四哥拉下口罩後，發現有歪咀情況，其後家棟隨即幫他拉上口罩，家棟問到他有沒有其他感想要發表，他說︰「我冇呀！我淨係識拎呢個獎咋！」

最佳女主角 劉雅瑟 《智齒》

劉雅瑟先以半鹹淡的廣東話說出致謝詞︰「我啱啱心跳好快，好多謝香港金像獎，多謝智齒，多謝鄭保瑞、林家棟，所有呢部參與電影嘅人，好多謝王桃呢個角色。」

最佳導演 《怒火》陳木勝

陳木勝獲頒今屆最佳導演。該獎由劉德華公布，一如所料由陳木勝贏得殊榮，獲全場報以熱烈掌聲。今次是陳木勝第六度獲提名金像獎最佳導演，可惜生前五次均與金像獎擦身而過。陳木勝是於2020年8月因鼻咽癌離世，《怒火》是他的遺作，劉德華即場讀出陳木勝遺孀的一封信感謝外界。

終身成就獎 許冠文

許冠文奪得「終身成就奬」後表示從不覺得終生有甚麼成就，只是覺得自己命好：「四哥對我嚟講係非常之大鼓舞。我真係唔覺得終身有乜嘢成就，我只係覺得自己一世好命，可以喺香港全世界最美麗、最浪漫、最有機會嘅地方，喺呢度成長，係我嘅好命！」

最佳男配角 馮皓揚《媽媽的神奇小子》

最佳新演員 王丹妮《梅艷芳》

王丹妮以模特兒身份處女擔正《梅艷芳》，上台接受殊榮時，她激動得泣不成聲，第一位更立即多謝說：「多謝梅姐！」並感謝已故的演戲老師廖啟智，承諾會繼續努力。

新晉導演 陳健朗 《手捲煙》

最佳攝影 鄭兆強《智齒》

最佳女配角 廖子妤《梅艷芳》

「最佳女配角」由廖子妤憑《梅艷芳》演梅愛芳一角獲得，她上台前哽咽多謝家人，感激家人一直無條件支持，並多謝《梅艷芳》台前幕後的工作人員。她說︰「今年係我來香港滿10年，我由一個人都唔識，到依家台下有好多我朋友好多合作過嘅對手、導演，好多謝大家俾機會我，我好榮幸我嘅夢想可以喺香港成真！」

最佳原創電影歌曲 時間的初衷《一秒拳王》 作曲：周國賢、恆仔@ToNick

Composer：Endy Chow, Chiu Sin [email protected]

填詞：鄭敏 Lyricist : Cheng Man

主唱：周國賢、恆仔@ToNick

Vocal Artist：Endy Chow, Chiu Sin [email protected]

最佳原創電影音樂 坂本龍一《第一爐香》



最佳美術指導 麥國強、王慧茵《智齒》 最佳服裝造型設計 吳里璐、葉嘉茵《梅艷芳》



專業精神獎 周國忠（剪接、監製、後期製作人） 最佳剪接 彭正熙《怒火》



最佳視覺效果 余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩《梅艷芳》



最佳音響效果 杜篤之、吳書瑤《梅艷芳》 最佳動作設計 甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志《怒火》 最佳編劇 歐健兒、岑君茜《智齒》



最佳亞洲華語電影 《美國女孩》