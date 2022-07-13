金像獎2022｜重溫16個提名人專訪 細訴港產片中的血與淚

【不斷更新】第40屆香港電影金像獎 YAHOO全程直擊

第四十屆香港金像獎頒獎典禮於今個星期日（7月17日）舉行，經歷戲院近兩年多次因防疫規定而要暫停營業，影響上畫電影數量，香港電影金像獎董事局經討論後，前年9月宣布決議順延原定去年舉行嘅第40屆香港電影金像獎頒獎典禮至2022年舉行，同時2020年及2021年年度符合參選資格嘅電影，並於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。後來因為第5波疫情，頒獎禮由今年4月押後至7月舉行，為3年來首次金像獎實體頒獎禮。 AM730將會全程直擊金像獎頒獎禮，於頒獎禮開始前，我們為讀者總結了今屆有份入圍的電影演員/幕後製作人的專訪，以文字及影片回顧拍攝港產片的血與汗。 按圖觀看完整金像獎2022提名名單：

電影《怒火》｜專訪謝霆鋒談恩師陳木勝 已有好幾年沒有主演香港電影的謝霆鋒，在《怒火》中以令人心寒的「小丑」角色作參考，交出從影以來最奸的一次演出。於訪問中，謝霆鋒又指自己波想到與陳木勝合作逾20年，《怒火》竟成訣別之作，「好記得拍完《怒火》時，Benny錫了我一啖，那時我仍未知他有病。。。」

電影《智齒》專訪｜鄭保瑞睇中林家棟夠癲 3年前以彩色拍攝的《智齒》，褪色以黑白畫面公映，導演鄭保瑞坦言，「這戲很代表我此刻對世界和人生的價值觀。」英文片名「Limbo」意旨等待救贖的地獄邊緣。林家棟在戲裡演公報私仇的沉鬱警探「斬哥」，他直言，「每個人也有心魔。」入行逾30年，家棟自爆透過在家執「垃圾」來尋回初心。

電影《媽媽的神奇小子》｜專訪梁仲恆 睇好林家棟稱帝 梁仲恆舞台經驗豐富，但於影壇卻是個初哥，早前他在《媽媽的神奇小子》扮演香港殘奧短跑金牌得主蘇樺偉神似，獲得提名與三位重份量前輩爭影帝，梁仲恆坦言是金像獎對新演員一個肯定，談到今屆心水影帝，他想了一片就答：「我自己比較鍾意《手捲煙》嘅林家棟。。。」

電影《殺出個黃昏》｜專訪謝賢 連拍18小時無抱怨 84歲展專業 謝賢憑《殺出個黃昏》入圍《第四十屆香港電影金像獎》「最佳男主角」，將會與主演《怒火》的兒子謝霆鋒爭奪影帝寶座，監製林家棟便指四哥敬業樂業沒架子，「直落拍18至19小時，他只提出45分鐘小休，跟著又繼續拍。」

電影《濁水漂流》｜專訪吳鎮宇 深水埗人見證社區變遷 首次演露宿者的吳鎮宇，自言是算是「深水埗人」，見證著社區的變遷，他疑惑道：「我真係唔明，趕絕這裡的人，在這區興建豪宅，深水埗的窮人住哪裡？」他眼中的深水埗正是香港的縮影。

電影《梅艷芳》｜專訪王丹妮 演梅艷芳感懷落淚 名模王丹妮(Louise)擔正演梅艷芳一角，3年前試鏡時她仍未知演甚麼角色，到得悉角色時卻是恐懼多於一切。王丹妮又透露自己透過社交媒體接獲試鏡邀請，一度以為是世紀騙案，當獲悉演梅艷芳後，更是嚇到走佬。。。

電影《媽媽的神奇小子》｜專訪吳君如 從後追上的故事 《媽媽的神奇小子》，以殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉與母親「蘇媽」的奮鬥事蹟為藍本，講述一個輸在起跑線、從後追上的故事。監製兼主演的吳君如坦言今次可以順利開拍，全靠古天樂「古仔」不停向她問故仔，由古仔出資將這個有血有肉的故事搬上大銀幕。

電影《馬達·蓮娜》｜專訪周秀娜 演單親媽媽考功力 周秀娜(Chrissie)向來在觀眾心目中都是性感代表，但於《馬達·蓮娜》卻一改戲路，首次演單親媽媽角色，Chrissie指今次演出最難便是要揣摩單親媽媽的心情。

電影《媽媽的神奇小子》｜專訪馮皓揚 被指天才演員 休學全職追夢 《媽媽的神奇小子》叫好又叫座，演少年版偉仔的馮皓揚(羊羊)表現也教人眼前一亮，在戲中演接力隊友的楊偉倫(阿卵)亦大讚：「他是天才型演員，感覺就似跟蘇樺偉融為一體！」羊羊則透露，接觸演戲是因為患亞氏保加並且專注力不足，他表示，曾因讀書迷失自己，慶幸演戲讓他找到人生目標，決定休學全力向演員夢進發。

電影《濁水漂流》｜專訪柯煒林 曾參演《點五步》 望亮相綜藝節目 入行6年的柯煒林（Will），憑住貼地電影《濁水漂流》獲提名最佳新演員及最佳男配角，他在片中飾演患有失語症的「木仔」，演出讓觀眾眼前一亮。訪問時Will提到自己於大學時原本朝着幕後方向發展，之後對幕前演出漸感興趣，繼而慢慢開始了自己的演員之路，自己對此也始料不及。

電影《殺出個黃昏》｜專訪鍾雪瑩 獲雙提名零信心奪獎 現年27歲的鍾雪瑩在《殺出個黃昏》演未婚懷孕的少女屈紫瑩，與謝賢一段萍水相逢的「爺孫」情，令人動容，更於今屆金像獎獲提名最佳新演員和最佳女配角。兩年前鍾雪瑩為專心拍電影毅然辭去收入穩定的DJ工作，雖然她自言沒信心奪獎，但這無疑是莫大的鼓勵。

電影《一秒拳王》｜專訪趙善恆：每人都有改變將來一秒的能力 由趙善恆(恆仔)執導的《一秒拳王》，是關於預知將來一秒的故事，主角曾深信這一秒的選擇能扭轉命運，但當這信念不斷被擊倒，如何撐下去？恆仔一時感觸，哽咽道，「心碎時候有很多，唔知點算的時候也很多……最緊要企返起身，希望電影給大家力量和加油。」

電影《手捲煙》｜專訪陳健朗 以《手捲煙》作時代紀錄 新晉導演陳健朗首次執導長片《手捲煙》，找來南亞裔新演員Bipin Karma夥拍影帝林家棟，上演一場落難邊緣人相遇相知的逃命記。陳健朗形容《手捲煙》是時代紀錄，除了寫下跨越年代與膚色的男人情義，也藉著鏡頭留存一些港人熟悉又別具時代意義的地標。他強調，「每個場景都是時代記錄，時代痕跡。」

電影《好好拍電影》｜專訪導演文念中 寫實拍出10年前社區的陰暗面 文念中首次執導的《好好拍電影》，廣獲好評，很多觀眾都形容「很香港」，但文念中指無意轉做導演，為許鞍華拍紀錄片單純想讓更多人認識她和喜愛她。

電影《濁水漂流》｜專訪導演李駿碩 寫實拍出10年前社區的陰暗面 新晉導演李駿碩以清場後露宿者告政府的案件作藍本，構思《濁水漂流》的劇本。故事取材自2012年農曆新年露宿者在嚴寒下被強行清場的事件，事隔10年事件被搬上銀幕，觀眾過程會感受到露宿者的很重無力感，故此李駿碩加入露宿者相聚時刻，以苦中作樂的情節作平衡。

電影《月老》｜專訪柯震東與宋芸樺 演情侶絕對不能討厭對方 由九把刀執導、柯震東與宋芸樺合演的奇幻愛情電影《月老》在台灣被評為「歷來最好哭的電影」，戲中柯震東爆喊的戲，更是哭到導演叫「cut」仍失控淚，另一邊廂的宋芸樺亦哭成淚人，但沒想到對白「有些事，一萬年也不會變」，對柯震東來說「一萬年太久了」。