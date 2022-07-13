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娛樂
2022-07-13 17:00:49

金像獎2022｜重溫16個提名人專訪 細訴港產片中的血與淚

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【不斷更新】第40屆香港電影金像獎 YAHOO全程直擊

第四十屆香港金像獎頒獎典禮於今個星期日（7月17日）舉行，經歷戲院近兩年多次因防疫規定而要暫停營業，影響上畫電影數量，香港電影金像獎董事局經討論後，前年9月宣布決議順延原定去年舉行嘅第40屆香港電影金像獎頒獎典禮至2022年舉行，同時2020年及2021年年度符合參選資格嘅電影，並於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。後來因為第5波疫情，頒獎禮由今年4月押後至7月舉行，為3年來首次金像獎實體頒獎禮。

AM730將會全程直擊金像獎頒獎禮，於頒獎禮開始前，我們為讀者總結了今屆有份入圍的電影演員/幕後製作人的專訪，以文字及影片回顧拍攝港產片的血與汗。

按圖觀看完整金像獎2022提名名單：

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謝霆鋒專訪

謝霆鋒坦言與恩師陳木勝合作時十分放心。

電影《怒火》｜專訪謝霆鋒談恩師陳木勝

已有好幾年沒有主演香港電影的謝霆鋒，在《怒火》中以令人心寒的「小丑」角色作參考，交出從影以來最奸的一次演出。於訪問中，謝霆鋒又指自己波想到與陳木勝合作逾20年，《怒火》竟成訣別之作，「好記得拍完《怒火》時，Benny錫了我一啖，那時我仍未知他有病。。。」

智齒專訪

林家棟與鄭保瑞認於訪問中認為近年香港影圈正蘊釀革新與改變。(林俊源攝)

電影《智齒》專訪｜鄭保瑞睇中林家棟夠癲

3年前以彩色拍攝的《智齒》，褪色以黑白畫面公映，導演鄭保瑞坦言，「這戲很代表我此刻對世界和人生的價值觀。」英文片名「Limbo」意旨等待救贖的地獄邊緣。林家棟在戲裡演公報私仇的沉鬱警探「斬哥」，他直言，「每個人也有心魔。」入行逾30年，家棟自爆透過在家執「垃圾」來尋回初心。

金像獎2022｜梁仲恆越級挑戰三大前輩 睇好林家棟封帝

梁仲恆憑賣座電影《媽媽的神奇小子》成功入屋，還在今屆金像獎中獲得雙提名。

電影《媽媽的神奇小子》｜專訪梁仲恆 睇好林家棟稱帝

梁仲恆舞台經驗豐富，但於影壇卻是個初哥，早前他在《媽媽的神奇小子》扮演香港殘奧短跑金牌得主蘇樺偉神似，獲得提名與三位重份量前輩爭影帝，梁仲恆坦言是金像獎對新演員一個肯定，談到今屆心水影帝，他想了一片就答：「我自己比較鍾意《手捲煙》嘅林家棟。。。」

84歲謝賢在《殺出個黃昏》交出亮眼表現。(林俊源攝)

84歲謝賢在《殺出個黃昏》交出亮眼表現。(林俊源攝)

電影《殺出個黃昏》｜專訪謝賢 連拍18小時無抱怨 84歲展專業

謝賢憑《殺出個黃昏》入圍《第四十屆香港電影金像獎》「最佳男主角」，將會與主演《怒火》的兒子謝霆鋒爭奪影帝寶座，監製林家棟便指四哥敬業樂業沒架子，「直落拍18至19小時，他只提出45分鐘小休，跟著又繼續拍。」

吳鎮宇

吳鎮宇自言基層出身，他眼中的深水埗正是香港的縮影。

電影《濁水漂流》｜專訪吳鎮宇 深水埗人見證社區變遷

首次演露宿者的吳鎮宇，自言是算是「深水埗人」，見證著社區的變遷，他疑惑道：「我真係唔明，趕絕這裡的人，在這區興建豪宅，深水埗的窮人住哪裡？」他眼中的深水埗正是香港的縮影。

王丹妮在《梅艷芳》近乎神還原梅姐。(林俊源攝)

電影《梅艷芳》｜專訪王丹妮 演梅艷芳感懷落淚

名模王丹妮(Louise)擔正演梅艷芳一角，3年前試鏡時她仍未知演甚麼角色，到得悉角色時卻是恐懼多於一切。王丹妮又透露自己透過社交媒體接獲試鏡邀請，一度以為是世紀騙案，當獲悉演梅艷芳後，更是嚇到走佬。。。

吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇小子》

吳君如親自監製兼主演《媽媽的神奇小子》。

電影《媽媽的神奇小子》｜專訪吳君如 從後追上的故事

《媽媽的神奇小子》，以殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉與母親「蘇媽」的奮鬥事蹟為藍本，講述一個輸在起跑線、從後追上的故事。監製兼主演的吳君如坦言今次可以順利開拍，全靠古天樂「古仔」不停向她問故仔，由古仔出資將這個有血有肉的故事搬上大銀幕。

周秀娜

周秀娜首次演單親媽媽大考功力。（林俊源攝）

電影《馬達·蓮娜》｜專訪周秀娜 演單親媽媽考功力

周秀娜(Chrissie)向來在觀眾心目中都是性感代表，但於《馬達·蓮娜》卻一改戲路，首次演單親媽媽角色，Chrissie指今次演出最難便是要揣摩單親媽媽的心情。

馮皓揚在《媽媽的神奇小子》演少年蘇樺偉。(林俊源攝)

馮皓揚在《媽媽的神奇小子》演少年蘇樺偉。(林俊源攝)

電影《媽媽的神奇小子》｜專訪馮皓揚 被指天才演員 休學全職追夢

《媽媽的神奇小子》叫好又叫座，演少年版偉仔的馮皓揚(羊羊)表現也教人眼前一亮，在戲中演接力隊友的楊偉倫(阿卵)亦大讚：「他是天才型演員，感覺就似跟蘇樺偉融為一體！」羊羊則透露，接觸演戲是因為患亞氏保加並且專注力不足，他表示，曾因讀書迷失自己，慶幸演戲讓他找到人生目標，決定休學全力向演員夢進發。

Will感激合演《濁水漂流》的前輩謝君豪，亦希望對方可以羸得今屆的最佳男配角。

Will感激合演《濁水漂流》的前輩謝君豪，亦希望對方可以羸得今屆的最佳男配角。

電影《濁水漂流》｜專訪柯煒林 曾參演《點五步》 望亮相綜藝節目

入行6年的柯煒林（Will），憑住貼地電影《濁水漂流》獲提名最佳新演員及最佳男配角，他在片中飾演患有失語症的「木仔」，演出讓觀眾眼前一亮。訪問時Will提到自己於大學時原本朝着幕後方向發展，之後對幕前演出漸感興趣，繼而慢慢開始了自己的演員之路，自己對此也始料不及。

鍾雪瑩自言好「八卦」，從小就愛透過電影認識不同世界的人和事。

鍾雪瑩自言好「八卦」，從小就愛透過電影認識不同世界的人和事。(林俊源攝)

電影《殺出個黃昏》｜專訪鍾雪瑩 獲雙提名零信心奪獎

現年27歲的鍾雪瑩在《殺出個黃昏》演未婚懷孕的少女屈紫瑩，與謝賢一段萍水相逢的「爺孫」情，令人動容，更於今屆金像獎獲提名最佳新演員和最佳女配角。兩年前鍾雪瑩為專心拍電影毅然辭去收入穩定的DJ工作，雖然她自言沒信心奪獎，但這無疑是莫大的鼓勵。

趙善恆

趙善恆在謝票時曾表示：「我相信這個時空的現實，是從前一秒一秒累積而來，而我們將來會變成怎樣，都是靠我們現在一秒一秒地去努力改寫。我相信每人都擁有改變將來的一秒能力。」（陳奕釗攝）

電影《一秒拳王》｜專訪趙善恆：每人都有改變將來一秒的能力

由趙善恆(恆仔)執導的《一秒拳王》，是關於預知將來一秒的故事，主角曾深信這一秒的選擇能扭轉命運，但當這信念不斷被擊倒，如何撐下去？恆仔一時感觸，哽咽道，「心碎時候有很多，唔知點算的時候也很多……最緊要企返起身，希望電影給大家力量和加油。」

陳健朗首次執導長片《手捲煙》，在去年疫情下拍攝，殊不容易。(陳奕釗攝)

陳健朗首次執導長片《手捲煙》，在去年疫情下拍攝，殊不容易。(陳奕釗攝)

電影《手捲煙》｜專訪陳健朗 以《手捲煙》作時代紀錄 

新晉導演陳健朗首次執導長片《手捲煙》，找來南亞裔新演員Bipin Karma夥拍影帝林家棟，上演一場落難邊緣人相遇相知的逃命記。陳健朗形容《手捲煙》是時代紀錄，除了寫下跨越年代與膚色的男人情義，也藉著鏡頭留存一些港人熟悉又別具時代意義的地標。他強調，「每個場景都是時代記錄，時代痕跡。」

文念中笑談許鞍華自拍與美圖的少女一面。

文念中笑談許鞍華自拍與美圖的少女一面。

電影《好好拍電影》｜專訪導演文念中 寫實拍出10年前社區的陰暗面

文念中首次執導的《好好拍電影》，廣獲好評，很多觀眾都形容「很香港」，但文念中指無意轉做導演，為許鞍華拍紀錄片單純想讓更多人認識她和喜愛她。

濁水漂流訪問

《濁水漂流》導演李駿碩自編自導，用最殘酷最真實的手法還原10年前的真人真事。（陳奕釗攝）

電影《濁水漂流》｜專訪導演李駿碩 寫實拍出10年前社區的陰暗面

新晉導演李駿碩以清場後露宿者告政府的案件作藍本，構思《濁水漂流》的劇本。故事取材自2012年農曆新年露宿者在嚴寒下被強行清場的事件，事隔10年事件被搬上銀幕，觀眾過程會感受到露宿者的很重無力感，故此李駿碩加入露宿者相聚時刻，以苦中作樂的情節作平衡。

柯震東與宋芸樺首次合作演情侶，CP感爆燈。

柯震東與宋芸樺首次合作演情侶，CP感爆燈。

電影《月老》｜專訪柯震東與宋芸樺 演情侶絕對不能討厭對方

由九把刀執導、柯震東與宋芸樺合演的奇幻愛情電影《月老》在台灣被評為「歷來最好哭的電影」，戲中柯震東爆喊的戲，更是哭到導演叫「cut」仍失控淚，另一邊廂的宋芸樺亦哭成淚人，但沒想到對白「有些事，一萬年也不會變」，對柯震東來說「一萬年太久了」。

第四十屆香港電影金像獎完整提名名單

 

獎項

提名名單（）為電影

最佳電影提名

怒火、梅艷芳、智齒、媽媽的神奇小子、濁水漂流

最佳導演提名

文念中 （好好拍電影）、陳木勝 （怒火）、梁樂民 （梅艷芳）、鄭保瑞 （智齒）、陳可辛 （奪冠）

最佳編劇提名

章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿 （一秒拳王） 、何靜怡、林家棟 （殺出個黃昏）、歐健兒、岑君茜 （智齒） 、尹志文、盧文駿 （媽媽的神奇小子）、李駿碩 （濁水漂流）

最佳男主角提名

林家棟 （手捲煙）、謝賢 （殺出個黃昏） 、林家棟 （智齒）、梁仲恆 （媽媽的神奇小子）、吳鎮宇 （濁水漂流）

最佳女主角提名

周秀娜 （馬達‧蓮娜）、王丹妮 （梅艷芳）、劉雅瑟 （智齒）、吳君如 （媽媽的神奇小子）、鞏俐 （奪冠）

最佳男配角提名

古天樂 （梅艷芳）、林雪 （殺出個黃昏）、馮皓揚 （媽媽的神奇小子）、柯煒林 （濁水漂流）、謝君豪 （濁水漂流）

最佳女配角提名

鮑起靜 （除暴）、廖子妤 （梅艷芳）、鍾雪瑩 （殺出個黃昏）、廖子妤 （智齒）、白浪 （奪冠）、李麗珍 （濁水漂流）

最佳新演員提名

王丹妮（梅艷芳）、鍾雪瑩（殺出個黃昏）、梁仲恆（媽媽的神奇小子）、馮皓揚（媽媽的神奇小子）、柯煒林（濁水漂流）

最佳攝影提名

劉子健 （手捲煙）、馮遠文 （怒火）、潘耀明 （梅艷芳）、杜可風、蔡高比 （第一爐香）、鄭兆強 （智齒）

最佳剪接提名名單

張叔平、盧煒麟 （手捲煙）、鍾煒釗 （拆彈專家2）、麥子善、李點石、何永禕 （長津湖）、彭正熙 （怒火）、David Richardson （智齒）

最佳美術指導提名

張兆康、姚漢文 （手捲煙）、黃炳耀 （梅艷芳） 、趙海 （第一爐香）、麥國強、王慧茵 （智齒） 、潘燚森 （濁水漂流）

最佳服裝造型設計提名

張兆康、陳子晴 （手捲煙）、吳寶玲 （真‧三國無雙）、吳里璐、葉嘉茵 （梅艷芳）、和田惠美 （第一爐香）、余家安、葉嘉茵 （智齒）

最佳動作設計提名

梁博恩 （一秒拳王）、鄧瑞華 （手捲煙）、李忠志 （拆彈專家2）、甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、 李忠志 （怒火）、黃偉亮 （智齒）

最佳原創電影音樂提名

趙增熹、張人傑 （梅艷芳）、坂本龍一 （第一爐香）、川井憲次 （智齒）、戴偉 （媽媽的神奇小子）、黃衍仁 （濁水漂流）

最佳原創電影歌曲提名

1. 時間的初衷 （一秒拳王） 

作曲、主唱：周國賢、恆仔@ToNick 填詞：鄭敏

2. 歡迎嚟到呢座城市 （狂舞派3） 

作曲：戴偉、霍嘉豪 填詞：霍嘉豪、阿弗、陳心遙 主唱：霍嘉豪、阿弗、劉敬雯、Jan Curious、 Kids Choir-戴天信、戴菲然、范芯堯、李寶瑜、莊冬晴 

3. 對峙 （怒火） 

作曲、主唱：謝霆鋒 填詞：喬星

4. 神奇之路 （媽媽的神奇小子）

作曲：戴偉 填詞：陳心遙 主唱：柳應廷

5. 濁水漂流 （濁水漂流）

作曲、填詞、主唱：黃衍仁

最佳音響效果提名

聶基榮、葉兆基 （拆彈專家2）、王丹戎、Steve Burgess、尹杰 （長津湖）、李耀強、姚俊軒、Kaikangwol Rungsakorn、 游國樑 （怒火）、杜篤之、吳書瑤 （梅艷芳）、Nopawat Likitwong （智齒）

最佳視覺效果提名

余國亮、林嘉樂、徐德彪、何家全 （拆彈專家2）、徐克、楊文傑、王磊 （長津湖）、梁偉民、林洪峯、刁璟瑋、洪敏詩 （怒火）、余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩 （梅艷芳）、林嘉樂、何文洛、刁璟瑋 （智齒）

新晉導演提名

趙善恒（一秒拳王）、陳健朗（手捲煙）、文念中（好好拍電影）、劉浩良（除暴）、李駿碩（濁水漂流）

最佳亞洲華語電影提名

月老 、美國女孩、消失的情人節

常見問題：

第四十屆香港金像獎頒獎典禮何時舉行？

第四十屆香港金像獎頒獎典禮將於今個星期日7月17日假九龍灣國際展貿中心（九展）匯星舉行。

第四十屆金像獎有甚麼提名名單？

今屆金像獎為3年來首次金像獎實體頒獎禮，最佳男主角提名包括謝霆鋒、謝賢…詳情請按此

 

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