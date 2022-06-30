金像獎2022｜鍾雪瑩喜歡電影因為陪伴 獲雙提名零信心奪獎

「第40屆香港電影金像奬」頒獎禮將於下月17日舉行，今屆5位最佳新演員的入圍者都取得雙提名，其中一位是鍾雪瑩(鍾雪)，憑《殺出個黃昏》獲提名最佳新演員和最佳女配角。兩年前為專心拍電影毅然辭去收入穩定的DJ工作，雖然鍾雪自言沒信心奪獎，但這無疑是莫大的鼓勵。

演少女角色 不怕定型 現年27歲的鍾雪在《殺出個黃昏》演未婚懷孕的少女屈紫瑩，與謝賢一段萍水相逢的「爺孫」情，令人動容。鍾說笑言，要演十五、十六歲的反叛少女，最難不是外貌舉動，而是說話方式和語速等，「例如我們記得學校旅行，但唔會仔細記得自己的反應，跟老師和同學說話的態度或勺蠻程度等。」作為新人，她不太敢跟四哥說話，但感受到他瞬間入戲的氣場，即使拍完自己的戲份，仍願等到大家一起收工，由衷佩服他的專業態度，「四哥獲提名影帝當然開心，最有趣是他獲得終身成就獎後才獲提名，對他事業意義更大，再一次在獲得鼓勵。」其實鍾雪為演繹角色亦非常認真，她曾為了《致明日的舞》MV剃頭、為電影《媽媽的神奇小子》在3個星期內增肥約10公斤，戲中她夾在吳君如與梁仲恆兩母子之間的球場吵架戲，便足足拍了幾日。接連演百厭𡃁妹，擔心日後定型嗎？她鬼馬表示，仍有拍了未上映的作品，當中會見到她演冷靜知性又有型的角色。

睇好梁仲恆廖子妤 對於獲得雙提名，鍾雪大表驚訝，「獲獎的信心是零，即使攞咗都覺得唔係幾好意思，但覺得跟自己喜歡的電影近了一點，期待出席真正的頒獎禮，係咪同睇電視一樣。」問到睇好哪位獲獎？她立即陷入選擇困難的狀態，經過一輪腦交戰後，新演員獎選了梁仲恆(阿炳)，女配角獎則選了廖子妤(Fish)，「阿炳係好有紀律的演員，對自己要求很高，執行的能力很高，至於Fish，純粹很喜歡她。」她補充說，能與一班出色的演員齊齊入圍，已深感榮幸，「每部作品都紀錄了自己和團隊在那階段盡心盡力的程度，其實最佳代表甚麼？會唔會係他在那階段遇上作品，交出當時的最佳演出？其實入圍好開心，代表我這個新演員也交出我心裡的最佳。」