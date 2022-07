金像獎2022｜MIRROR獻唱主題曲《金人》 梁栢堅以倪匡小說命名歌曲 歌詞包含多部電影名稱

《金人》完整歌詞

銀幕裡的世界 就是我的世界

又令我歡笑 又會哭 你共我的結界

回魂那天見鬼

邪同正 東與西

集合法師 法術變身

你護我攻 一分高低

戲裡有情 我信有情

我信阿Mark不會信命

漂泊一世是台型

我會證明

戲裡過程

奮鬥中怎會認命

將進片而你莫停



電影中幾千億個樣

當中我共你

你共我是無常

人一生 劇本中千片紙

當中你共我

創造一生的美指

台前你請拍掌

台中間可找理想

在這一支花鑑賞

電影中盡是能量

盡在金獎這裡限定

射燈底請跟我傳情

台燈聲跟光與影

創出未來是強盛

we keep on growing and growing

ya keep on growing and growing

keep on growing and growing another page

we keep on growing and growing

ya keep on growing and growing

keep on growing and growing another page

篇篇愛詩

胭脂扣 嗔與癡

為道為義

在亂世中一生相依

天台一指 你的身份天會知

你我末路上碰到做兵賊點指

曠世發明 暗裡照明

靠阿漆刀法上乘

街市一笑在談情

戰馬有型 爆發引擎

染血婚紗已默認

天會知人有若情

電影中幾千億個樣

當中我共你

你共我是無常

人一生 劇本中千片紙

當中你共我

創造一生的美指

台前你請拍掌

台中間可找理想

在這一支花鑑賞

電影中盡是能量

盡在金獎這裡限定

射燈底請跟我傳情

台燈聲跟光與影

創出未來是強盛

we keep on growing and growing

ya keep on growing and growing

keep on growing and growing another page

we keep on growing and growing

ya keep on growing and growing

keep on growing and growing another page

星光閃爍嘅開幕

英雄本色係我動作

重慶森林各個部落

樹大招風嘅有槍火

一橫一直 我哋企定

臥虎藏龍係我記認

曲終人散都未完場

念念不忘必有迴響

回憶無間道嘅每一個劇情

連荷李活都要走去奠定

諗起春光乍洩嗰天台

有太多經典要見證



台前你請拍掌

台中間可找理想

候選單位請讚賞

電影中盡是能量

就在金獎中每粒星

射燈底請跟我傳情

盡一人的光與影

創出未來是強盛

we keep on growing and growing

ya keep on growing and growing

keep on growing and growing another page

we keep on growing and growing

ya keep on growing and growing

keep on growing and growing another page