金像獎2023｜《正義迴廊》：探討法律、真相與正義的關係

正義迴廊｜轟動案件為原型 話題不絕 《正義迴廊》以2013年轟動一時的大角咀弒雙親案作原型，甫上映已引起廣泛關注。電影講述張顯宗（楊偉倫 飾）與友人唐文奇（麥沛東 飾）在二人合租的屋內殺害張父張母，並進行肢解。2015年案件進入法庭審訊程序，資深大律師吳冠峰（林海峰 飾）和游嘉莉（蘇玉華 飾）分別代表張和唐二人辯護，檢控官朱愛倫（周文健 飾） 則質疑兩名被告是合謀部署殺人計劃，謀財害命，可是唐文奇卻在出庭自辯時否認有參與殺人⋯⋯庭上，兩名大狀各展辯才，提出不同的疑點，希望幫自己的當事人脫罪。當中代表唐文奇的游大狀更接連出招，成功以警方錄取口供手法不正當而推翻先前唐文奇承認殺人的口供。在一幕幕激辯，以及證人們截然不同的供詞下，案情變得更加撲朔迷離，真相似乎似愈辯愈模糊。 責任重大的陪審員更是難以下決定。9名背景、性格不同的陪審員，均代表了社會上的其中一個群組，有不相信法律制度的知識分子、滿口都說錢的生意人、平凡的家庭主婦和OL等，他們在審判過程中陸續產生不同看法，電影透過他們的言語，從而引領觀眾對「正義」的反思。 又嚟金像獎私心預測

正義迴廊｜與觀眾來一場正義思辨 儘管《正義迴廊》中有大量恐怖的殺人和肢解片段，但更多篇幅是講述審判過程。被告和證人在庭上的表現和證詞，律師們的策略等每一樣元素，都影響着判決的結果。電影透過被告的家人、朋友和專家的證詞解剖他們複雜的心理狀況和家庭關係，相比行兇片段，這部分更讓人心寒。導演何爵天曾於訪問說過：「到底法庭是一個尋找真相和正義的地方，還是一個表演舞台，誰可以說服陪審團誰便能逃過入獄的命運？」 在《正義迴廊》中，代表第二被告唐文奇的律師游嘉莉便是將法庭當作表演舞台，安排唐文奇姐姐唐文珊（蝦頭 楊詩敏 飾）出庭作供，在唐文珊聲淚俱下地指出弟弟有智力問題，難以策劃如此複雜的殺人計劃，以及訴說兩姊弟多年來相依為命的慘況，大打「溫情牌」企圖感動陪審員。此舉成功地帶動陪審團，以至坐在螢幕前觀眾的情緒，電影中亦有陪審員曾因此受到影響，因憐憫唐文奇和他姐姐而打算就唐文奇謀殺控罪投下反對一票，而非根據唐文奇有否參與殺人而投票。 電影除了以兩名被告的角度出發，亦加入了律師、證人、陪審團，以及警方和傳媒的視覺，以多線敘述劇情，更提出「無罪推定」和「疑點利益歸於被告」等法律原則，讓觀眾能更全面、更投入地進入這個曲拆離奇的審判。有觀眾表示，看畢此片後仍然有很多「問號」，究竟被指智力低下的唐文奇是「真傻」還是「假傻」？他有否參與殺人？還是高智商的「天才」張顯宗想找人陪葬而誣蔑他？