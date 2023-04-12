金像獎2023｜《死屍死時四十四》難拍過《正義迴廊》？ 何爵天寄語再荒謬也別麻木

憑《正義迴廊》入圍香港電影金像獎，角逐最佳導演及最佳新導演的何爵天，第二部執導長片《死屍死時四十四》(下稱《死屍》)改走黑色喜劇路線，前者取材自真實分屍命案，後者則源自忽發奇想的「被動」命案，有趣的是兩者時間重叠，而且都以群戲為主，透過不同年齡、階層的小人物，呈現社會矛盾與荒謬現象。原來何爵天在《正義迴廊》剪接階段，已接到《死屍》劇本，一看已很喜歡，「其實我仍是新人，好想挑戰這題材，覺得好適合自己，創作就要新嘗試，給觀眾新鮮感。」金像獎頒獎禮將於本周日(16日)舉行，《正義迴廊》共取得16項提名，除了入圍兩個導演獎，包括最佳電影、編劇、男女配角等大獎，兩位男主角麥沛東與楊偉倫(阿卵)更雙雙入圍爭影帝，何爵天坦言，「沒想過會有咁大迴響，想過可能入圍新導演，但沒料到入圍最佳導演，更沒想過得獎。」問到最想得到哪個獎？他笑言「手背手掌都係肉」，難以抉擇，若真要選擇當然是最佳電影，因為是對整體演出的肯定。

來自死亡的反諷喜劇 從頭細說，何爵天表示，《死屍》編劇江皓昕(Mr. Pizza)和監製錢小蕙創作原點，始於一宗突發命案，「假如豪宅的3、4樓住戶，發現有人從高處墮下跌落平台，仵工話想入屋由門口搬出去，否則要有吊機車，本來已經好驚，仲要屍體經過家門，無端端變成凶宅，然後再諗What if有具屍體擺喺你門口，一開門半個身撻咗你屋裡，如何處理？」聽來是笑話，對當事人而言則是恐怖驚嚇大整蠱，發現屍體去報警是常識，抉擇的兩難在於香港樓價高得荒謬，負資產等同世界未日，何爵天續說，「黑色喜劇，有別於無厘頭喜劇，因為這故事來自悲劇，悲劇最悲是死亡，這是來自死亡的喜劇。大家怎樣面對恐懼？如何令這恐懼變成喜劇，而又帶有諷刺味道？」 實景與綠幕穿插 難度高 何爵天說是挑戰，不是假話，「廠景和實景拍很大分別，今次有三份之二是廠景，從搭建開始就要設計如何景接景，戲裡的吊船場景要綠幕拍攝，實景與綠幕穿插，還有最難拍的小孩與狗，今次挑戰大過《正義迴廊》。」前作雖有拍群戲經驗，但今次不像主要靠演技的法庭戲，要顧及喜劇節奏與效果，最難拍的兩場，分別是4個住戶10個角色首次同場，爭論如何處理屍體， 以及後段的大堆頭結婚場口，他慶幸有毛舜筠(毛姐)和鄭中基(Ronald)等坐鎮，「見識到他們的功力，如何作為leader帶領群戲演出，Ronald在圍讀時已有提出建議，毛姐很顧全大局，希望其他演員都有戲，特別在意年輕演員有沒有發揮機會。」

劉江一句對白 不同層次 《死屍》雲集老中青三代演員，包括近年較少在大銀幕出現的李尚正(演保安員)，以及演老夫老妻的劉江(劉老師)與黃文慧(Bonnie姐)，成為不少觀眾心目中的MVP。何爵天指李尚正是厲害的喜劇演員，與呂爵安(Edan)的對手戲更起了帶領作用，劉老師與Bonnie姐這對活寶貝，更是喜感爆燈，他特別提到劉老師，同一句對白，展現不同層次的演繹，活現剛退休長者的心態，「角色仍停留在工作時好有權力的思維，但實質上沒有權力，所以當有人讚兩句就輕飄飄，他常說『我係業主立案法團的財務』，同一句對白，當想威時，劉老師就講得很囂，當想笠水，就話自己只係財務，俗語所謂『一時唔偷雞就做保長』！」 白事變紅事 寓意轉危為機 由「搬屍」玩到接新娘結婚，荒謬絕倫，卻是劇情走向的關鍵轉向，何爵天坦言，「將紅事和白事放在一齊，沖擊很大，為要製造火花，喜慶事但用屍體來拜堂，荒謬感加強很多，《死屍死時四十四》的重要主題是如何重獲新生，如何用喜劇去表達這訊息，用甚麼心態面對危機，這就是的重要主題，香港人或戲裡的業主，如何面對危機與荒謬，特別是留在香港的人，如何調節心態和處理，『四十四』對華人社會是不幸的數字，但換了角度，也可以是正面的事，在外地的港人或全世界的人，是如何面對危機，發現屍體已無得救，唯有自救。」或許，這也反映何爵天作為新導演的心態，面對「香港電影已死」、「影圈青黃不接」的言論，疫境下強制關閉戲院，作為留下來的電影人，唯有努力自救，才漸見香港電影的復甦跡象，