金像獎2023｜演戲逾30年 Sammi鄭秀文：從不被相信到獲肯定演員身分

在4月16日香港電影金像獎舉行前夕，第10次提名影后的鄭秀文(Sammi)，已憑《流水落花》中的演出，奪得香港電影導演會「最佳女主角」、香港電影評論學會「最佳女演員」，無疑為她增添了勝算。Sammi從影超過30年，初時主力拍愛情喜劇，後來減產而追求強烈突破。到了今天，她明白了演戲真諦，演技得到了肯定。究竟她是如何做到？
文：當代中國
1992年初次拍戲 《飛虎精英之人間有情》獲提名最佳新演員
1988年，年僅16歲的Sammi參加第七屆新秀歌唱大賽，之後加入樂壇。1990年正式入行。在歌唱路上，她是一帆風順、獲獎無數，是樂壇天后級人馬。挾着樂壇的威勢，Sammi在1992年開始踏足電影圈，第一部作品是跟張學友合作的《飛虎精英之人間有情》。她的首次大銀幕演出，表現出色，更獲提名第12屆香港電影金像獎最佳新演員。
拍《孤男寡女》與劉德華表現合拍成最佳熒幕情侶
由《飛虎精英之人間有情》開始，Sammi一直都是電影的女主角。要數她最令影迷難忘的電影，一定離不開她跟劉德華的多部經典作品。2000年的《孤男寡女》中，Sammi的情路坎坷Kinki和劉德華的霸氣上司華少，從初時相處不和，到後來發展出辦公室戀情，令兩人自此被譽為熒幕情侶。該片的票房收逾3,500萬，成為當年最賣座華語片。而Sammi亦首度獲提名電影金像獎最佳女主角、台灣金馬獎最佳女主角及入圍香港電影評論學會大獎最佳女演員。之後，Sammi和劉德華這對熒幕情侶，再拍了多部滿載細膩情感的愛情片，包括《瘦身男女》（2001年）、《龍鳳鬥》（2004年）、《盲探》（2013年），同樣大獲好評，票房和口碑都不俗。
拍《長恨歌》壓力大 患抑鬱症停工兩年
在Sammi的電影路上，另一個影迷不會忘記的事，就是2005年拍攝《長恨歌》期間，她患上了抑鬱症。有指她因太投入片中角色，加上太執着自己的表現，因此承受沉重壓力，患上抑鬱症。就在電影完成後，她就決定暫停工作。直至2007年，Sammi藉着基督教信仰，令自己慢慢走出抑鬱症的陰霾，重新投入演藝工作。
2017年起拒拍愛情喜劇 改選有趣和難度角色
多次拍愛情電影的Sammi，在2017年獲亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」後，表示因不想再重覆以前所演過的戲路，故不會再拍愛情喜劇。對於未來的拍戲選項，會選擇較為有趣和有難度的角色。Sammi這種追求突破的心態，令我們看到她在戲路的轉變。2019年的《花椒之味》中，她的角色在父親喪禮上，跟兩位同父異母妹妹相遇，面對微妙的親情、喪父的傷痛等，有不少內心戲，挑戰她的演技。2020的懸疑片《聖荷西謀殺案》，她更以一種嶄新演法飾演殺夫的妻子，為影迷帶來驚喜，令人刮目相看。
延伸閱讀：冷面笑匠吳耀漢 用200%功力引你發笑
《流水落花》演寄養家庭照顧者 細膩感情演繹受讚
今年的新作《流水落花》，Sammi飾演一位家庭主婦，也是一位寄養家庭的照顧者，她細心照料一個個寄養孩子，從中撫平自己的喪子之痛。片中，她又要面對丈夫（陸駿光飾）的婚外情，令平靜的生活出現暗湧風暴。這無疑又是一次演技的大挑戰。事實是，她做到的。憑《流水落花》獲得香港電影導演會「最佳女主角」後，她直言「演員這條路一切來得不易，從屢屢不被相信，來到今天的肯定，感覺這刻才真正開始『演員』的身分。」
演員路的頓悟 鄭秀文：演戲是要好好服務角色
現在的Sammi，對於演戲，完全沒有了每次追求突破的壓力。她知道，每部戲，最重要是能夠切合每個角色的需要。演戲，就是要好好服務角色。期待Sammi繼續演好每個角色，在影壇大放異采。
金像獎2023｜《死屍死時四十四》難拍過《正義迴廊》？ 何爵天寄語再荒謬也別麻木
【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】