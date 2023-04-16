金像獎2023｜特刊印錯名 劉青雲英文名由Sean Lau變Edan Lui

第41屆香港電影金像獎今日(16日)舉行，大會每年都會推出紀念特刊，並於昨日公開發售。不過，內頁驚現印錯名的情況，劉青雲的英文名變成Edan Lui，而柳應廷的英文姓氏亦由「Lau」變成「Laui」。官方facebook其後就特刊出現印錯名的情況公開道歉。

香港電影金像獎專頁寫道︰「有關『第四十一屆香港電影金像奬』紀念特刊封面扉頁海報因特刊製作及統籌《18/22》公司錯寫『最佳男主角』提名人劉青雲先生為Edan Lui，以及錯寫『最佳新演員』提名人柳應廷先生的英文姓氏，本協會深感遺憾。謹此向以上三位人士致以萬二分歉意，並已責成該公司盡促為讀者妥善處理更換扉頁之安排。」