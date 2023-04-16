金像獎2023｜特刊印錯名 劉青雲英文名由Sean Lau變Edan Lui

第41屆香港電影金像獎今日(16日)舉行，大會每年都會推出紀念特刊，並於昨日公開發售。不過，內頁驚現印錯名的情況，劉青雲的英文名變成Edan Lui，而柳應廷的英文姓氏亦由「Lau」變成「Laui」。官方facebook其後就特刊出現印錯名的情況公開道歉。
香港電影金像獎專頁寫道︰「有關『第四十一屆香港電影金像奬』紀念特刊封面扉頁海報因特刊製作及統籌《18/22》公司錯寫『最佳男主角』提名人劉青雲先生為Edan Lui，以及錯寫『最佳新演員』提名人柳應廷先生的英文姓氏，本協會深感遺憾。謹此向以上三位人士致以萬二分歉意，並已責成該公司盡促為讀者妥善處理更換扉頁之安排。」
劉青雲英文名叫咩？
有網民指官方出的道歉聲明格式有錯，上款不應寫上「敬啟者」，亦有人笑言Edan(呂爵安)角逐影帝指日可待，並認為「明明入圍最佳新演員變最佳男主角，何其壯觀！Edan要留返本珍藏下。」同時亦有不少人討論劉青雲的英文名。根據金像獎官方網頁，青雲的英文名為「Sean Lau」。有網民就黃秋生的英文名是否印錯亦一度作出討論，有人指秋生的英文姓氏應為「Perry」而非「Wong」，但根據金像獎網頁、由秋生本人創立的「神戲劇場」官方網站，皆顯示他的英文名為「Anthony Wong」。