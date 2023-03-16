金像獎2023｜Edan呂爵安+Jer柳應廷拗手瓜 最佳新演員造型照曝光

「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日在尖沙咀文化中心舉行，當晚將會公布「最佳新演員」獎項連同其他18個大獎結果。大會為了今次盛事編印紀念特刊，邀得「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」提名人拍攝造型照。 大會今天（16日）率先發布4位「最佳新演員」提名人呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、周漢寧及林諾的獨立造型照，照片分兩款，一款是黑白大頭照，另一款是彩色個人全身照片，充滿時尚感。此外，大會亦逐一點評入圍的4位新演員的表現。

Edan 獨攬兩個「新演員」提名 MIRROR成員呂爵安在喜劇《闔家辣》及劇情片《過時．過節》的演出同獲評審肯定，個人獨攬兩個「最佳新演員」提名。他表示雖然在兩齣電影都是飾演兒子，但兩個角色的性格截然不同。《闔家辣》為其初登大銀幕之作，是在嘗試與摸索下演出；而繼後在《過時．過節》中飾演與父親鬧翻憤而離家出走的兒子，需要演繹複雜情感，對演戲經驗尚淺的他而言是個大挑戰。

Jer第二年獲提名 MIRROR成員柳應廷繼去年以主唱者身份獲得「最佳原創電影歌曲」提名後，本屆憑藉參演《阿媽有咗第二個》角逐「最佳新演員」獎項。以音樂發展為事業主軸的他，首次拍攝電影即需要飾演一個認真及自我的高材生，直言與本身的開心、輕鬆性格有很大的分別。

周漢寧喜與張艾嘉交流 有別於兩位「鏡仔」對手，周漢寧曾接受正式演藝訓練，是學院派出身的演員。他在《燈火闌珊》中飾演製作霓虹光管學徒，欠缺家人關懷，生活窮困並需要寄居於24小時營業的快餐店內。是次入圍「最佳新演員」，周漢寧特別感謝女主角張艾嘉在演技上的指導及交流，給予他很大的發揮空間。