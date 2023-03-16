金像獎2023｜Edan呂爵安+Jer柳應廷拗手瓜 最佳新演員造型照曝光

「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日在尖沙咀文化中心舉行，當晚將會公布「最佳新演員」獎項連同其他18個大獎結果。大會為了今次盛事編印紀念特刊，邀得「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」提名人拍攝造型照。
大會今天（16日）率先發布4位「最佳新演員」提名人呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、周漢寧及林諾的獨立造型照，照片分兩款，一款是黑白大頭照，另一款是彩色個人全身照片，充滿時尚感。此外，大會亦逐一點評入圍的4位新演員的表現。
Edan獨攬兩個「新演員」提名
MIRROR成員呂爵安在喜劇《闔家辣》及劇情片《過時．過節》的演出同獲評審肯定，個人獨攬兩個「最佳新演員」提名。他表示雖然在兩齣電影都是飾演兒子，但兩個角色的性格截然不同。《闔家辣》為其初登大銀幕之作，是在嘗試與摸索下演出；而繼後在《過時．過節》中飾演與父親鬧翻憤而離家出走的兒子，需要演繹複雜情感，對演戲經驗尚淺的他而言是個大挑戰。
Jer第二年獲提名
MIRROR成員柳應廷繼去年以主唱者身份獲得「最佳原創電影歌曲」提名後，本屆憑藉參演《阿媽有咗第二個》角逐「最佳新演員」獎項。以音樂發展為事業主軸的他，首次拍攝電影即需要飾演一個認真及自我的高材生，直言與本身的開心、輕鬆性格有很大的分別。
周漢寧喜與張艾嘉交流
有別於兩位「鏡仔」對手，周漢寧曾接受正式演藝訓練，是學院派出身的演員。他在《燈火闌珊》中飾演製作霓虹光管學徒，欠缺家人關懷，生活窮困並需要寄居於24小時營業的快餐店內。是次入圍「最佳新演員」，周漢寧特別感謝女主角張艾嘉在演技上的指導及交流，給予他很大的發揮空間。
首位獲提名的南亞裔演員
最後一位提名人林諾是「香港電影金像奬」歷史上首位獲得提名的南亞裔演員。他拍攝《白日青春》時雖然只得十歲，但這位巴基斯坦素人男孩在片中與影帝級人馬黃秋生演對手戲時毫不怯場，演技自然流露，他在去年已憑此片獲得「金馬獎」「最佳新演員」提名。