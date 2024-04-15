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娛樂
2024-04-15 12:12:00

金像獎2024 ｜林熙蕾女神現身 兩女之母身材不輸少女？

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金像獎2024 ｜林熙蕾現身 兩女之母體態依然不輸少女？

金像獎2024 ｜林熙蕾現身 兩女之母體態依然不輸少女？

久未露面的台灣性感女神林熙蕾（Kelly）於出席香港電影金像獎頒獎禮（金像獎2024），以一身型格黑色造型現身，並接受強尼和沈殷怡訪問。

林熙蕾走上紅地毯，分享感受：「以前住在香港3、4年，亦是我的一個家。我一直都是拍香港電影，有種情懷和親切感。跟任何一起新導演合作也好，他們都很有創意。小朋友長大了，終於有時間出來。喜歡罪犯片，變態那種。」

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金像獎2024｜香港電影金像獎頒獎典禮，林熙蕾。 金像獎2024｜香港電影金像獎頒獎典禮，林熙蕾。 林熙蕾與老公楊晨及2名女兒一家四口樂也融融，不時在IG分享近況（林熙蕾IG） 林熙蕾與老公楊晨及2名女兒一家四口樂也融融，不時在IG分享近況（林熙蕾IG） 林熙蕾與老公楊晨及2名女兒一家四口樂也融融，不時在IG分享近況（林熙蕾IG） 林心如與林熙蕾與舒淇三人經常聚會（林熙蕾IG） 林心如與林熙蕾宣傳Netflix愛情影集《此時此刻》（林熙蕾IG） 林心如與林熙蕾與舒淇三人經常聚會（林熙蕾IG） 林心如與林熙蕾宣傳Netflix愛情影集《此時此刻》嘴咀 林心如與林熙蕾宣傳Netflix愛情影集《此時此刻》嘴咀（林熙蕾IG） 林心如與林熙蕾宣傳Netflix愛情影集《此時此刻》（林熙蕾IG） 林心如與林熙蕾宣傳Netflix愛情影集《此時此刻》嘴咀（林熙蕾IG） 林熙蕾（右）為《此時此刻》睽違12年再重返螢光幕前。 林熙蕾與任達華2年前合照（林熙蕾IG）

林熙蕾曾演出《暗戰2》《父子》等港產片

出生於台灣的林熙蕾於1999年在美國爾灣加州大學雙學士畢業，其後加入電影圈，演出《千王之王2000》、《賭俠大戰拉斯維加斯》、《烈火戰車2極速傳說》、《暗戰2》、《父子》、《文雀》等，令觀眾留下深刻印象。2011年，林熙蕾嫁給美籍華人富商楊晨，二人在馬爾代夫舉行婚禮，婚後育有兩名女兒楊若妤和楊晨熙，之後淡出娛樂圈，僅出席代言或名媛活動。現年48歲的林熙蕾外貌體態不輸少女，注重健康的她不但控制飲食，以清淡口味為主，亦經常做運動保持良好體態。近年她在Netflix劇集《此時此刻》第9集《你心裡的鬼》與林心如有多場對手戲。

林熙蕾《賭俠大戰拉斯維加斯》與劉德華床戲。 林熙蕾於《千王之王2000》演出 林熙蕾於《烈火戰車2極速傳說》與Sky哥哥鄭伊健及張柏芝成經典

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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