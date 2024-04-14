金像獎2024｜梁朝偉憑《金手指》第六度稱帝 「龍蝦」劉嘉玲代領獎最佳男主角變楝篤笑

《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心大劇院舉行。古天樂與袁詠儀負責頒發「最佳男主角」，古天樂笑稱自己是劉青雲，並謂香港電影金像獎是有膚色問題，之後他繼續以劉青雲的身份發言，更以他的口吻說話，非常搞笑。之後二人解釋因為劉青雲身體不適，所以由古天樂代替他頒發最佳男主角。當時直播畫面隨即見到梁朝偉以視像連線形式出現。

結果「最佳男主角」由《金手指》的梁朝偉奪得，成為首位六度贏得最佳男主角的金像影帝。在直播畫面見到梁朝偉用雙手掩面，由身穿龍蝦裝的劉嘉玲上台代領。梁朝偉表示好開心，很久沒有在香港金像獎攞獎。他之後又展示天然呆的樣子，問是否可以說出得獎感受。至於《金手指》在今屆頒獎禮亦奪得6個獎項成為大贏家，5月10日起在Disney+串流上架。