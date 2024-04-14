金像獎2024｜梁朝偉憑《金手指》第六度稱帝 「龍蝦」劉嘉玲代領獎最佳男主角變楝篤笑

《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心大劇院舉行。古天樂與袁詠儀負責頒發「最佳男主角」，古天樂笑稱自己是劉青雲，並謂香港電影金像獎是有膚色問題，之後他繼續以劉青雲的身份發言，更以他的口吻說話，非常搞笑。之後二人解釋因為劉青雲身體不適，所以由古天樂代替他頒發最佳男主角。當時直播畫面隨即見到梁朝偉以視像連線形式出現。
結果「最佳男主角」由《金手指》的梁朝偉奪得，成為首位六度贏得最佳男主角的金像影帝。在直播畫面見到梁朝偉用雙手掩面，由身穿龍蝦裝的劉嘉玲上台代領。梁朝偉表示好開心，很久沒有在香港金像獎攞獎。他之後又展示天然呆的樣子，問是否可以說出得獎感受。至於《金手指》在今屆頒獎禮亦奪得6個獎項成為大贏家，5月10日起在Disney+串流上架。
劉嘉玲發言 梁朝偉尷尬回應
梁朝偉致詞時多謝《金手指》的台前幕後工作人員，又謂要多謝「嘉玲姐」，並感激過去41年來支持他的觀眾朋友。嘉玲之後表示「要講兩句」，她稱：「知道很多人知道梁朝偉拎獎後，會予人感覺『又係佢呀？俾啲機會人啦！』」之後她指梁朝偉是一個很偉大的演員，偉仔聞言立即表示：「千祈唔好咁講！喂！好演員係ok！」，嘉玲未有理會，再指對方付出500至1000分努力，偉仔尷尬稱：「唔係……」嘉玲欲罷不能稱：「我覺得香港有咁偉大嘅演員，值得驕傲，香港電影加油！」偉仔聞言說︰「喂！唔係偉大！係好演員ok啦！」全場笑過不停。