《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心舉行，今屆終身成就獎由張艾嘉擔任頒獎嘉賓，向縱橫香港影壇逾60年的洪金寶頒發奬座，張艾嘉大讚洪金寶「舞功」一流及廚藝了得，更稱在她眼中的洪金寶十分溫柔，此時大會播出兩人當年合作的談情戲準備親熱場面，令現場引起一陣笑聲。
感謝兩任妻子
當72歲洪金寶出場接受殊榮，逐一感謝多年來拍檔及洪家班兄弟，又多謝前妻為他生了四個仔女，當然亦有答謝現任老婆高麗虹，並向台下妻子傳情，高麗虹即向老公送上心心及讚好手勢。臨離開頒獎台時，洪金寶不忘搞氣氛，向張艾嘉表示剛才播出的親熱戲未完成，現在可以連戲，此時張艾嘉立即把洪金寶拉入後台。
恨攞最佳導演
洪金寶在後台分享得獎感受，提到去年在亞洲電影大獎上已獲得終身成就獎，笑言：「攞完真係諗住可以收皮，仲有香港電影金像獎嘅終身成就獎，呢個係好驚喜。其實我好多得到嘅係，拍咗200幾部嘅導演，我竟然未攞過最佳導演，我梗係恨攞一次最佳導演，所以我諗住拍得十多部電影，其中有一部提名就好開心。」
難過拍檔離世
洪金寶透露亦想再拍《奇謀妙計五福星》，當年該片由他執導並夥拍鍾楚紅、秦祥林、馮淬帆、岑建勳及去年離世的吳耀漢，還有成龍及元彪參與演出。不過，洪金寶嘆道：「其實我好想拍《五福星》，但係有啲星走咗，冇得延續，心裏又好難過。」他表示拍戲是想為觀眾帶來歡樂，直認也有想過發掘新演員做主角，但考慮到要培育新人並非易事，更要培養五位年輕人做五福星，擔心未必有觀眾捧場。因為健康理由，洪金寶被太太控制飲食，他笑言好多嘢想食，現在最想吃京菜的大滷麵。