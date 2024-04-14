《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心舉行，今屆終身成就獎由張艾嘉擔任頒獎嘉賓，向縱橫香港影壇逾60年的洪金寶頒發奬座，張艾嘉大讚洪金寶「舞功」一流及廚藝了得，更稱在她眼中的洪金寶十分溫柔，此時大會播出兩人當年合作的談情戲準備親熱場面，令現場引起一陣笑聲。

感謝兩任妻子

當72歲洪金寶出場接受殊榮，逐一感謝多年來拍檔及洪家班兄弟，又多謝前妻為他生了四個仔女，當然亦有答謝現任老婆高麗虹，並向台下妻子傳情，高麗虹即向老公送上心心及讚好手勢。臨離開頒獎台時，洪金寶不忘搞氣氛，向張艾嘉表示剛才播出的親熱戲未完成，現在可以連戲，此時張艾嘉立即把洪金寶拉入後台。