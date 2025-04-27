金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》獲頒最佳電影 連奪9獎成大贏家！

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日在文化中心舉行，「最佳導演」由《九龍城寨之圍城》的鄭保瑞獲得，他表示今屆有份入圍的導演都交出很有個性、有質素及獨特的作品，希望大家可以給掌聲予他們。
他感謝一眾台前幕後及電影公司、相關部門。他指「《九龍城寨》唔係我最想拍嘅題材，開初接到呢個劇本時，我都希望可以專業去完成，我仍然相信香港係好獨特地方，相信香港電影人仍然可以拍出好有個性嘅電影，香港電影加油！」
《九龍城寨之圍城》最後更獲頒「最佳電影」，合共9個獎項，成為大贏家！
金像獎2025得獎名：
最佳電影：《九龍城寨之圍城》
最佳導演：鄭保瑞《九龍城寨之圍城》
最佳編劇：陳茂賢、鄭緯機《破。地獄》
最佳男主角：劉青雲《爸爸》
最佳女主角：衛詩雅《破。地獄》
最佳男配角：朱栢康《破。地獄》
最佳女配角：谷祖琳《爸爸》
最佳新演員：蘇文濤《爸爸》
最佳攝影：鄭兆強《九龍城寨之圍城》
最佳剪接：張嘉輝《九龍城寨之圍城》
最佳美術指導：麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》
最佳服裝造型設計：余家安*、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》
最佳動作設計：谷垣健治《九龍城寨之圍城》
最佳原創電影音樂：朱芸編《破。地獄》
最佳原創電影歌曲：林家謙《普渡眾生》（《破。地獄》）
最佳音響效果：姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》
最佳視覺效果：林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》
新晉導演：Robin Lee《香港四徑大步走》
最佳亞洲華語電影：《老狐狸》
專業精神獎：姜小亮、韓冬青
終身成就獎：施南生、徐克