金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》獲頒最佳電影 連奪9獎成大贏家！

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日在文化中心舉行，「最佳導演」由《九龍城寨之圍城》的鄭保瑞獲得，他表示今屆有份入圍的導演都交出很有個性、有質素及獨特的作品，希望大家可以給掌聲予他們。

他感謝一眾台前幕後及電影公司、相關部門。他指「《九龍城寨》唔係我最想拍嘅題材，開初接到呢個劇本時，我都希望可以專業去完成，我仍然相信香港係好獨特地方，相信香港電影人仍然可以拍出好有個性嘅電影，香港電影加油！」

《九龍城寨之圍城》最後更獲頒「最佳電影」，合共9個獎項，成為大贏家！