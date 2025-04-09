金像獎2025｜影帝爭霸造型曝光　許冠文/劉青雲/郭富城/林峯/游學修五強爭霸

《第四十三屆香港電影金像獎》「最佳男主角」競爭激烈，今屆候選人陣容可謂星光熠熠，5位準影帝分別是許冠文、劉青雲、郭富城、林峯和游學修，每位男星都各具實力，他們獨特才華與深厚實力，讓觀眾印象深刻。 林峯和游學修首獲提名 首次獲提名的林峯和游學修，分別在《九龍城寨之圍城》和《看我今天怎麼說》中，展現過人演技。林峯在《九龍城寨》中，一洗TVB味，演一個從內地偷渡來港的孤兒，面對黑幫追殺勇往直前，演出如野獸般的生存韌力。而游學修則挑戰聾人角色，他的演飾為角色增添了深度，其手語演出成功展現聾人生活上的挑戰，令人印象深刻。

在40多年後憑藉《破．地獄》再次角逐影帝寶座的許冠文，不但是首位榮膺首屆金像獎「最佳男主角」的資深影帝，更是香港喜劇的宗師泰斗，被行內編劇封為祖師爺。這次他收起冷面笑匠的形象，化身古板喃嘸師傅，思想守舊，對子女苛刻，經常因為堅守傳統而與他人起衝突。許冠文在《2024年度香港電影導演會年度大獎》中已獲得「最佳男主角」的榮譽，讓人期待他在金像獎的表現！

郭富城跳脫演出成黑馬 曾三奪金像獎影帝的劉青雲，在《爸爸》中飾演一家之主，面對妻女被精神分裂症的兒子殺死的悲劇，生活瞬間崩潰。他淡然細膩的演出，成功營造出角色深刻的痛苦與掙扎，讓人感同身受。劉青雲的表現已在《第十八屆亞洲電影大獎》中脫穎而出，奪得「最佳男主角」。