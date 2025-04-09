金像獎2025｜準影后未爭獎先鬥靚　許恩怡/談善言/衛詩雅/鍾雪瑩/區嘉雯各具特色

《第四十三屆香港電影金像獎》「最佳女主角」候選人陣容鼎盛，今年5位準影后提名人，包括許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅和區嘉雯等，個個實力非凡，若她們中任何一位奪得影后殊榮，將都是她們首次封后榮耀，真是期待得讓影迷心跳加速。 衛詩雅為掌握破地獄儀式苦練9個月 柏安妮愛女許恩怡，在奇幻愛情電影《久別重逢》中飾演高中女學生，因一張唱片而與男主角展開青澀的戀情。雖然是首次挑女主角大樑，但她的表現自然真摯，讓人感受到年輕人的單純與活力，信心滿滿，演技讓影迷們紛紛為她加油！

談善言在《虎毒不》中飾演一位新手媽媽，為了更符合角色，特意增磅，敬業精神可見一斑。她的角色面對著家庭矛盾和工作壓力，從堅強到最終的崩潰，展現職場媽媽的艱辛，讓觀眾不禁心疼。 衛詩雅今屆憑藉《破．地獄》再次角逐影后，為了掌握複雜的破地獄儀式，她可是花了整整9個月刻苦練習！在戲中，她的角色與重男輕女的父親關係疏離，直到父親過世後，才領悟到父愛的深沉，這段情感的轉變，讓人揪心不已，亦驚歎這位準影后的演技，又向前邁進一步。

鍾雪瑩苦練手語演活聾人角色 鍾雪瑩去年已經初嘗提名《金像獎》，今次她在《看我今天怎麼說》中飾演聾人角色，去年已榮獲「金馬影后」，這次她的表現依然令人印象深刻。她不僅設計了角色的特殊說話腔調，還苦練手語，用精準的演技展現了聾人女主角的心路歷程，讓人佩服。 資深舞台劇演員區嘉雯，在電影界的表現也不容小覷。她在《從今以後》中飾演一位女同性戀者，面對伴侶的去世與親人之間的矛盾，她的演出展現出細水長流的情感無分性別，讓人感受到愛的真諦。