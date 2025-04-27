金像獎2025｜紅地毯直擊！陳卓賢與舊愛盧慧敏同場 Amy Lo大露背硬撼陳蕾登基look

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日於文化中心舉行，紅地氈環節於下午4時半開始，於香港文化中心對出尖沙咀海濱長廊進行。沈殷怡與強尼做紅地氈主持，而「小薯茄」的程仁富、童童、肥蚊等就負責網上直播。
金像獎2025直播｜破地獄榮獲18項提名 影帝影后五強爭霸（附提名名單）
今年大會復頒「最佳衣着獎」，金像獎主席爾冬陞事前講明應該都是頒予女演員，現場所見，今年有份出席活動的紅地毯女星都以黑色、深藍色的晚裝為主，暫時以盧慧敏(Amy Lo)、谷祖琳、柏安妮女兒許恩怡的打扮比較吸引。
Amy Lo大露背超吸睛
Amy Lo身穿深色tube top晚裝兼大露背，當風吹起時，她身上的薄紗吹起露出纖腰，視覺效果非常吸引。至於谷祖琳就以黑色tube top力谷上圍，成功營造波濤胸湧的效果。柏安妮女兒許恩怡就以淺色閃閃吊帶裙出現，打扮非常青春可人。Amy Lo舊愛陳卓賢就以全黑西裝示人，但二人就前後腳出現在紅地毯。
紅地毯女星照︰
陳蕾登基look示人
然而，現場亦有不少女星的打扮有炒車之嫌，陳蕾就效法家燕姐以登基黃色大長裙示人，而楊偲泳就以啡色的晚裝示人，雖然有大露背加分，但髮型令她的打扮帶點大媽feel，而梁雍婷就挑戰深綠色晚裝，但看上去令她非常矮少。