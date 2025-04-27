金像獎2025｜紅地毯直擊！陳卓賢與舊愛盧慧敏同場 Amy Lo大露背硬撼陳蕾登基look

Amy Lo 大露背超吸睛 Amy Lo身穿深色tube top晚裝兼大露背，當風吹起時，她身上的薄紗吹起露出纖腰，視覺效果非常吸引。至於谷祖琳就以黑色tube top力谷上圍，成功營造波濤胸湧的效果。柏安妮女兒許恩怡就以淺色閃閃吊帶裙出現，打扮非常青春可人。Amy Lo舊愛陳卓賢就以全黑西裝示人，但二人就前後腳出現在紅地毯。 紅地毯女星照︰

陳蕾登基look示人 然而，現場亦有不少女星的打扮有炒車之嫌，陳蕾就效法家燕姐以登基黃色大長裙示人，而楊偲泳就以啡色的晚裝示人，雖然有大露背加分，但髮型令她的打扮帶點大媽feel，而梁雍婷就挑戰深綠色晚裝，但看上去令她非常矮少。

紅地毯女星照︰