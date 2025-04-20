金像獎2025直播｜破地獄榮獲18項提名　影帝影后五強爭霸（附提名名單）

第43屆香港電影金像獎（金像獎2025）頒獎禮將於2025年4月27日（星期日）在香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV進行現場直播。金像獎2025完整提名名單已於2月中公佈，其中電影《破·地獄》榮獲18項提名，成為入圍電影之冠，即看下文了解金像獎2025入圍提名名單！
香港電影金像獎2025頒獎禮詳情：
- 日期：2025年4月27日（星期日）
- 時間：下午4時30分（紅地氈）／晚上7時30分（頒獎禮）
- 金像獎2025直播連結
- 香港電影金像獎官方網頁
香港電影金像獎2025｜提名名單一覽
最佳電影提名名單
- 九龍城寨之圍城
- 爸爸
- 看我今天怎麼說
- 破。地獄
- 從今以後
最佳導演提名名單
- 鄭保瑞（九龍城寨之圍城）
- 翁子光、區焯文（爸爸）
- 黃修平（看我今天怎麼說）
- 陳茂賢（破。地獄）
- 楊曜愷（從今以後）
最佳男主角提名名單
- 林峯（九龍城寨之圍城）
- 劉青雲（爸爸）
- 游學修（看我今天怎麼說）
- 許冠文（破。地獄）
- 郭富城（臨時劫案）
最佳女主角提名名單
- 許恩怡（久別重逢）
- 談善言（虎毒不）
- 鍾雪瑩（看我今天怎麼說）
- 衛詩雅（破。地獄）
- 區嘉雯（從今以後）
最佳男配角提名名單
- 古天樂（九龍城寨之圍城）
- 伍允龍（九龍城寨之圍城）
- 盧鎮業（虎毒不）
- 朱栢康（破。地獄）
- 秦沛（破。地獄）
最佳女配角提名名單
- 鄧麗欣（我談的那場戀愛）
- 谷祖琳（爸爸）
- 梁雍婷（破。地獄）
- 韋羅莎（破。地獄）
- 李琳琳（從今以後）
最佳編劇提名名單
- 何妙祺、陳慶嘉（我談的那場戀愛）
- 翁子光（爸爸）
- 陳茂賢、鄭緯機（破。地獄）
- 楊曜愷（從今以後）
- 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（臨時劫案）
最佳新演員提名名單
- 劉偉明（九龍城寨之圍城）
- 陳卓賢（久別重逢）
- 蘇文濤（爸爸）
- 吳祉昊（看我今天怎麼說）
- 邱彦筒（寄了一整個春天）
最佳攝影提名名單
- 鄭兆強（九龍城寨之圍城）
- 劉君樂（久別重逢）
- 秦鼎昌、梁祐暢（爸爸)
- 潘耀明（破。地獄）
- 潘耀明（焚城）
最佳剪接提名名單
- 張嘉輝（九龍城寨之圍城）
- 石繕滎（爸爸）
- Robin Lee（香港四徑大步走）
- 張叔平、彭正熙（破。地獄）
- 李嘉榮（誤判）
最佳美術指導提名名單
- 麥國強、周世鴻（九龍城寨之圍城）
- 鄧伊妮（久別重逢）
- 麥芷筠（爸爸）
- 姚漢文（破。地獄）
- 李健威（焚城）
最佳服装造型設計提名名單
- 余家安、葉嘉茵（九龍城寨之圍城）
- 吳里璐、羅佩莎（我談的那場戀愛）
- 吳里璐、陳家琪（爸爸）
- 利碧君（破。地獄）
- 文念中、郭妍慧（臨時劫案）
最佳動作設計提名名單
- 谷垣健治（九龍城寨之圍城）
- 江道海、梁博恩（武替道）
- 黃偉亮（破。地獄）
- 黃偉亮（焚城）
- 大內貴仁（誤判）
最佳原創電影音樂提名名單
- 川井憲次（九龍城寨之圍城)
- 陳光榮、陳永健（久別重逢）
- 戴偉（我談的那場戀愛）
- 丁可（爸爸）
- 朱芸編（破。地獄）
最佳原創電影歌曲提名名單
- 久別重逢（久別重逢）
作曲：陳光榮／填詞：Oscar／主唱：鄭伊健、陳卓賢
- 筆友（我談的那場戀愛）
作曲：戴偉／填詞：梁栢堅、何妙祺／主唱：張天賦
- What if（看我今天怎麼說）
作曲：戴偉／填詞：鍾說／主唱：陳蕾
- 普渡眾生（破。地獄）
作曲、填詞、主唱：林家謙
- 㪐㩿（寄了一整個春天）
作曲：馮之行／填詞：王樂儀、周耀輝／主唱：邱彦筒
最佳音響效果提名名單
- 姚俊軒、張文愷、杜本立（九龍城寨之圍城）
- 鄧學麟、關惠心（看我今天怎麼說）
- 姚俊軒（破。地獄）
- 杜篤之、江宜真（焚城）
- 李耀強（誤判）
最佳視覺效果提名名單
- 林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮（九龍城寨之圍城）
- 黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮（海關戰線）
- 陳迪凱（破。地獄）
- 楊文傑、陳子弢、楊敏杰（焚城）
- 吳家龍、楊起超、張耀豪（盜月者）
新晉導演提名名單
- 梁禮彦（久別重逢）
- 何妙祺（我談的那場戀愛）
- 梁冠堯、梁冠舜（武替道）
- Robin Lee（香港四徑大步走）
- 李志偉、何英毅（得寵先生）
最佳亞洲華語電影提名名單
- 老狐狸
- 狗陣
- 鬼才之道
- 第二十條
- 熱辣滾燙