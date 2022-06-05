金廣誠親電了解 版主堅決關閉「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」

MIRROR將於七月底舉行12場紅館演唱會，但只得3萬多張門票公開發售。雖然今次以實名制買飛，打擊黃牛，惟大家發現一眾贊助商才是最大的黃牛，因為有公司以MIRROR演唱會門票作招徠，顧客只需幫襯指定服務計劃便可獲得。「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主批評主辦機構「當鏡粉係ATM係水魚」，認為「錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛。」於是決定在MIRROR演唱會完結後，永久關閉群組專頁。

事件引來極大迴響，有人贊成亦有人質疑版主在搲著數，事隔多日，版主再出PO表示關閉群組事在必行，並透露ViuTV高層金廣誠曾親自致電他了解事件。版主寫道︰「金生（金魯花個金）喺當晚深夜打左個電話比我，本身我準備沖涼已經除晒衫，所以我赤條條咁同佢表達左我嘅心聲，我好appreciate佢咁快去正視同埋主動聆聽問題，如果比著係其他台，可能佢又報警話比網民欺凌喇，至於後續係點就留待大家自己觀察。」

版主堅持忍痛關閉

對於被指搏拎免費飛，版主澄清自己不是透過這個群組攞著數，自己的太太在朋友幫忙下，成功購得實名門票，並指有人曾出六位數向他買下這個群組，但他亦不為所動說︰「出5億我就賣啦，我送埋我個個人ac比你都仲得。」他坦言自己仍未夠心理準備去撳取消，因此希望大家在餘下的時間懷緬一下這個群組及分享MIRROR演唱會的感受。最後他說︰「我無意去放大事件或者分化鏡粉，開group時我希望大家開開心心，而加都係。Mirror12位成員，如果我有幸做成你哋嘅困擾，我心感抱歉，請你地好好準備演唱會，唔好令入場嘅觀眾失望，唔好浪費我老婆嘅心機，你張飛真係好難搶架。」