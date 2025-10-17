金式森林｜何依婷古惑喱士內衣曬美背 陳星妤剝衫引誘陳浚霆造人

由無綫與騰訊聯合出品的台慶劇《金式森林》，演員陣容計有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等，昨晚（16日）一集繼續高潮迭起，貴為三屆視帝的郭晉安，與綠葉王徐榮的一場對手戲，除有兩位好戲之人大鬥演技，劇中兩大小花亦同樣搶Fo！
羅子溢獲封「現代唐憎」
何依婷在《金式森林》中飾演的善荃，為了調查羅子溢飾演的高深是否有心回歸報「綠帽之仇」，善荃暗穿戰鬥格喱士內衣裙扮送上門、實則是暗地在高深家中安裝偷聽器收集情報。這個場口早前一曝光，何依婷的「白滑美背」旋即引發兩地熱話，網民除大讚依婷婚後漂亮指數急升、又讚她演技進步不少。
其實這個場口還有兩大花生位，第一是若細心發現，何依婷這件大露背情趣內衣裙其實相當有Detail，胸下及裙腳位置均採用哩士設計、令整體效果更見嫵媚神秘。第二個花生位，是網民直指依婷對手子溢好艷福，繼《婚後事》與兩大女神陳自瑤及王敏奕有親熱戲，這次又要面對顏值身材俱在線的依婷剝衫情挑，而更重要的，是面對如此佳人，子溢的角色高深依然不為所動，獲封「現代唐憎」。
私下熱愛運動愈操愈弗
昨晚一集除了何依婷，陳星妤亦有剝衫；為了抬高在方家地方，星妤飾演的二少奶嘉欣一直拉著陳浚霆扮演的劇中老公方學勤積極造人，昨晚一集星妤不但嬌俏地投懷送抱、還主動褪去睡衣內套露出吊帶睡衣裙「打動」老公，二人最後的開心滾床單氣氛更是相當歡愉。陳星妤這場「脫戲」，露出線條極靚的肌肉型結實美背，相當搶眼。其實星妤私下確實是好動份子，平日除了熱愛行山及出海，她去年年尾上載的2024年回顧片段中，更展現了她「一箭射中紅心」的英姿，相當厲害！