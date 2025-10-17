金式森林｜何依婷古惑喱士內衣曬美背 陳星妤剝衫引誘陳浚霆造人

由無綫與騰訊聯合出品的台慶劇《金式森林》，演員陣容計有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等，昨晚（16日）一集繼續高潮迭起，貴為三屆視帝的郭晉安，與綠葉王徐榮的一場對手戲，除有兩位好戲之人大鬥演技，劇中兩大小花亦同樣搶Fo！

羅子溢獲封「現代唐憎」

何依婷在《金式森林》中飾演的善荃，為了調查羅子溢飾演的高深是否有心回歸報「綠帽之仇」，善荃暗穿戰鬥格喱士內衣裙扮送上門、實則是暗地在高深家中安裝偷聽器收集情報。這個場口早前一曝光，何依婷的「白滑美背」旋即引發兩地熱話，網民除大讚依婷婚後漂亮指數急升、又讚她演技進步不少。

其實這個場口還有兩大花生位，第一是若細心發現，何依婷這件大露背情趣內衣裙其實相當有Detail，胸下及裙腳位置均採用哩士設計、令整體效果更見嫵媚神秘。第二個花生位，是網民直指依婷對手子溢好艷福，繼《婚後事》與兩大女神陳自瑤及王敏奕有親熱戲，這次又要面對顏值身材俱在線的依婷剝衫情挑，而更重要的，是面對如此佳人，子溢的角色高深依然不為所動，獲封「現代唐憎」。