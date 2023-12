劉嘉玲以「最佳拍檔」形容兩人

劉嘉玲以「最佳拍檔」形容兩人,劉德華15日也在IG曬出這段影片,寫下:「See you in the New Year’s Eve見一面吧,在跨年,在即將殺青的2023。」他還hashtag「金手指梁朝偉被劉德華嚇暈」。

對此,網友則紛紛留言:「必看」、「兩位都很帥」、「康熙與小寶」、「兩個傳奇」、「梁朝偉真的好帥啊」、「《無間道》雙人組,《金手指》一定支持」、「兩位不老帥哥...怎麼這麼會拍短影音」、「2人的笑容就已經很有戲」、「天台這麼多年了」、「最後相視而笑,真可愛」。

