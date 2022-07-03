金曲獎2022｜蔡健雅奪歌后等四獎成大贏家 崔健首位中國歌手獲封歌王

第33屆台灣流行音樂金曲獎昨晚（2日）於高雄巨蛋舉行，新加坡歌手蔡健雅四度獲封金曲歌后創紀錄，憑專輯《DEPART》順利掃走最佳年度專輯、最佳華語專輯和最佳演唱錄音專輯三項大獎，在8項提名中奪得四獎，成為今屆大贏家。現年61歲的「中國搖滾教父」崔健首度獲封金曲歌王。
四度獲封歌后創紀錄
今年出道25年的蔡健雅自言因疫情重新思考音樂有什麼作用，一直在尋找著跟世界、社會對話的機會。對於四度封歌后創下金曲紀錄，蔡健雅直呼不可思議：「其實破紀錄不是我的目標，我覺得金曲獎在我人生扮演關鍵角色，金曲獎一直會在音樂的路上給我一個暗示。」蔡健雅因疫情無法回新加坡，已有兩年沒跟媽媽見面，但兩人一直有互通電話，今次蔡媽媽特地來金曲獎為她打氣，蔡健雅希望能成為父母的驕傲。
憑《DEPART》一張專輯掃走四項大獎，多次上台領獎的蔡健雅在獲得年度專輯大獎時，一度哽咽表示，「我一直覺得這張專輯其實是一個宇宙降臨，我就是一個導體而已，希望可以為社會做什麼，我覺得音樂有太多可能性，我很榮幸從開始到現在一直做音樂，我覺得我應該不會改行，直到你們不想再聽我的音樂。」不過，負責頒最佳華語女歌手獎予蔡健雅的蕭亞軒，久休復出被網民嘲她的鼻子像「巫婆鼻」，甚至與《千與千尋》的湯婆婆撞樣。
崔健以一票之差勝黃宣
至於最佳華語男歌手則由崔健憑專輯《飛狗》奪得，他是首位獲金曲歌王的中國歌手，無法親身出席的崔健透過唱片公司人員發表得獎感言，他形容金獎猶如一個中轉車站，告訴他下一站的方向，「這似乎在說，一個新的時代正等待著你，你是否已經準備好了下車，你曾經有過的經歷，加上你有過的質疑，會變成一張新的車票，可以登上通往一個更賦有挑戰和質疑世界的音樂列車。」崔健有「中國搖滾教父」之稱，1989年憑《一無所有》紅遍華人音樂圈，據金曲獎評審團主席阿弟仔表示，崔健與台灣新生代歌手黃宣進入第三輪投票，崔健僅以一票之差勝出。
另外，大馬歌手黃明志與台灣歌手陳芳語合唱的《玻璃心》入圍年度歌曲，該首歌因歌詞被指辱華而遭內地禁播，曾掀起熱話，最後不敵台灣樂團茄子蛋的《愛情你比我想的閣較偉大》，失落獎項。
第33屆金曲獎得獎名單(部份)
年度專輯獎
《DEPART》蔡健雅
最佳華語專輯獎
《DEPART》蔡健雅
最佳華語男歌手獎
崔健《飛狗》
最佳華語女歌手獎
蔡健雅《DEPART》
最佳專輯製作人獎
李權哲《愛情一陣風》
最佳單曲製作人獎
徐佳瑩、陳君豪／《以上皆非》
評審團獎
黃連煜／《滅人山》
最佳樂團獎
Flesh Juicer 血肉果汁機《GOLDEN 太子 BRO》
最佳裝幀設計獎
陳念瑩《不是路》
演奏類最佳專輯獎
《修行電影原聲帶》
演奏類最佳專輯製作人獎
Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young《Between Now and Neve》
特別貢獻獎
陳復明
特別貢獻獎
邱晨
最佳作詞人獎
熊信寬（熊仔）《88BARS》
演奏類最佳作曲人獎
Yongheng Wu 武勇恆《On Starboard 星板》
最佳客語專輯獎
《滅人山》／黃連煜
最佳客語歌手獎
黃連煜／《滅人山》
最佳原住民語專輯獎
《pongso no Tao》陳建年
最佳原住民語歌手獎
簡燕春《Ira…a micekor 靜靜地等待著》
最佳台語專輯獎
《不是路》百合花
最佳台語女歌手獎
江惠儀《空》
最佳台語男歌手獎
王俊傑／《看無》
最佳作曲人獎
HUSH／《衣櫃歌手》
最佳編曲人獎
黃少雍《fu’is 星星歌》
最佳演唱組合獎
新寶島康樂隊《新寶島康樂隊 第12張剪剪花》
最佳MV獎
甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／導演蔡宜豫
最佳演唱錄音專輯獎
蔡健雅《DEPART》
最佳演奏錄音專輯獎
《Hydro Canvas 海淀》
最佳新人獎
珂拉琪《MEmento·MORI》
年度歌曲獎
《愛情你比我想的閣較偉大》茄子蛋