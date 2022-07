金曲獎2022｜蔡健雅奪歌后等四獎成大贏家 崔健首位中國歌手獲封歌王

第33屆金曲獎得獎名單(部份)

年度專輯獎

《DEPART》蔡健雅



最佳華語專輯獎

《DEPART》蔡健雅



最佳華語男歌手獎

崔健《飛狗》



最佳華語女歌手獎

蔡健雅《DEPART》



最佳專輯製作人獎

李權哲《愛情一陣風》



最佳單曲製作人獎

徐佳瑩、陳君豪/《以上皆非》



評審團獎

黃連煜/《滅人山》



最佳樂團獎

Flesh Juicer 血肉果汁機《GOLDEN 太子 BRO》



最佳裝幀設計獎

陳念瑩《不是路》



演奏類最佳專輯獎

《修行電影原聲帶》



演奏類最佳專輯製作人獎

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young《Between Now and Neve》



特別貢獻獎

陳復明



特別貢獻獎

邱晨



最佳作詞人獎

熊信寬(熊仔)《88BARS》



演奏類最佳作曲人獎

Yongheng Wu 武勇恆《On Starboard 星板》



最佳客語專輯獎

《滅人山》/黃連煜



最佳客語歌手獎

黃連煜/《滅人山》



最佳原住民語專輯獎

《pongso no Tao》陳建年



最佳原住民語歌手獎

簡燕春《Ira…a micekor 靜靜地等待著》



最佳台語專輯獎

《不是路》百合花



最佳台語女歌手獎

江惠儀《空》



最佳台語男歌手獎

王俊傑/《看無》



最佳作曲人獎

HUSH/《衣櫃歌手》



最佳編曲人獎

黃少雍《fu’is 星星歌》



最佳演唱組合獎

新寶島康樂隊《新寶島康樂隊 第12張剪剪花》



最佳MV獎

甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》/導演蔡宜豫



最佳演唱錄音專輯獎

蔡健雅《DEPART》



最佳演奏錄音專輯獎

《Hydro Canvas 海淀》



最佳新人獎

珂拉琪《MEmento·MORI》



年度歌曲獎

《愛情你比我想的閣較偉大》茄子蛋