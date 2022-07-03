金曲獎2022｜蔡健雅奪歌后等四獎成大贏家 崔健首位中國歌手獲封歌王

第33屆台灣流行音樂金曲獎昨晚（2日）於高雄巨蛋舉行，新加坡歌手蔡健雅四度獲封金曲歌后創紀錄，憑專輯《DEPART》順利掃走最佳年度專輯、最佳華語專輯和最佳演唱錄音專輯三項大獎，在8項提名中奪得四獎，成為今屆大贏家。現年61歲的「中國搖滾教父」崔健首度獲封金曲歌王。

四度獲封歌后創紀錄

今年出道25年的蔡健雅自言因疫情重新思考音樂有什麼作用，一直在尋找著跟世界、社會對話的機會。對於四度封歌后創下金曲紀錄，蔡健雅直呼不可思議：「其實破紀錄不是我的目標，我覺得金曲獎在我人生扮演關鍵角色，金曲獎一直會在音樂的路上給我一個暗示。」蔡健雅因疫情無法回新加坡，已有兩年沒跟媽媽見面，但兩人一直有互通電話，今次蔡媽媽特地來金曲獎為她打氣，蔡健雅希望能成為父母的驕傲。

憑《DEPART》一張專輯掃走四項大獎，多次上台領獎的蔡健雅在獲得年度專輯大獎時，一度哽咽表示，「我一直覺得這張專輯其實是一個宇宙降臨，我就是一個導體而已，希望可以為社會做什麼，我覺得音樂有太多可能性，我很榮幸從開始到現在一直做音樂，我覺得我應該不會改行，直到你們不想再聽我的音樂。」不過，負責頒最佳華語女歌手獎予蔡健雅的蕭亞軒，久休復出被網民嘲她的鼻子像「巫婆鼻」，甚至與《千與千尋》的湯婆婆撞樣。