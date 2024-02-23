金榜題名｜麥浚龍罕有感觸落淚 點煙向大飛@LMF致敬(有片)

麥浚龍(Juno)的《金榜題名project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》演唱會昨晚(22日)在亞洲博覽館舉行，除了旗下唱片公司的王嘉儀(Sophy)外，Juno還請來多個地下音樂包括24味、Novel Fergus、Matt Force、PetPetShawn、Polar G、Future、MOBP等，上演一場集合音樂、電影發舞台劇於一身的江湖情仇故事。其間，還有事先張揚獲多位重量級演員聲演經典港產黑社會電影角色，包括「Jimmy仔」古天樂、「大D」梁家輝、「飛機」張家輝、「十三妹」吳君如、「東莞仔」林家棟，穿插於歌曲之間。
唱《我們的末日》憶相處點滴
演唱會尾段，Juno向已故的LMF結他手陳匡榮(大飛)致敬，在短片中說出：「大飛，埋位喇，到你喇。」後，他便與24味、PetPetShawn、Novel Fergus合唱由大飛創作的《愛是……》，接著再與24味合作LMF的《大懶堂》和《巿民之光》，當唱到最後一首歌《我們的末日》時，Juno點起一支煙向大飛致敬，更罕有地感觸落下男兒淚。他在完騷接受訪問時透露，「因為我上年知道要做這個show時，其實第一個邀請的單位就是大飛，但好快他已經走咗，我想在這個show向佢致敬。最尾嗰首歌《我們的末日》，係我綵排嘅時候，係我最想避開嘅一首歌，因為每一次唱都會諗起我哋合作嘅時候，我哋之間嘅溝通，很多時他都會拿著一支煙，所以想做一個動作向佢致敬。」
Juno甚少在公開場合落淚，他續稱兩人合作的歌曲以快歌為主，而《我們的末日》是唯一的慢歌，從綵排開始已很想避開這首歌，「當其時冇Plug到呢首歌，但由揀呢首歌到交俾周耀輝填詞後，其實我都好鍾意呢首歌，但係好矛盾，我又唔係好夠膽成日聽，因為每次聽都會好多畫面。」
演唱會以跨媒體創作形式，講述黑幫情仇故事，Juno透露今次演唱會是分拆自紅館演唱會歌單，由於當時開會發現歌單有逾80首歌，於是分拆不同主題演出，而「金榜題名演唱會」中的幾場戲是取自他兩年前創作的劇本，希望能為觀眾帶來新鮮感。今次演唱會邀得古天樂、梁家輝、張家輝、林家棟、吳君如聲演，Juno透露部分也有親自到場睇show，感謝他們踴躍參與，雖然演出超時亦值得，「電影角色原本套戲完咗就完咗，但係能夠重新又出現返，好多謝佢哋，因為每一個角色嘅對白都係我寫，同佢哋傾，再去錄音同混音。」至於會否將「金榜題目」的演出企劃移師不同地方搞巡迴，他笑言待休息過後才算。
Juno熱到頭暈 觀眾感不適
另外，演唱會期間亦發生小插曲，Juno以黑白配搭的小丑造型亮相，他自爆在穿著絲絨大褸唱《金剛圈》時感頭暈，「我唱唱下見到個台開始斜、啲燈開始搖，所以有一句入唔到，我諗係太熱，開始有啲暈。我暈一暈之後，見到有觀眾都暈低，所以最緊要小心。」他表示完騷後立即受訪，稍後會關心和了解不適觀眾情況。