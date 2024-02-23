金榜題名｜麥浚龍罕有感觸落淚 點煙向大飛@LMF致敬(有片)

唱 《我們的末日》憶相處點滴

演唱會尾段，Juno向已故的LMF結他手陳匡榮(大飛)致敬，在短片中說出：「大飛，埋位喇，到你喇。」後，他便與24味、PetPetShawn、Novel Fergus合唱由大飛創作的《愛是……》，接著再與24味合作LMF的《大懶堂》和《巿民之光》，當唱到最後一首歌《我們的末日》時，Juno點起一支煙向大飛致敬，更罕有地感觸落下男兒淚。他在完騷接受訪問時透露，「因為我上年知道要做這個show時，其實第一個邀請的單位就是大飛，但好快他已經走咗，我想在這個show向佢致敬。最尾嗰首歌《我們的末日》，係我綵排嘅時候，係我最想避開嘅一首歌，因為每一次唱都會諗起我哋合作嘅時候，我哋之間嘅溝通，很多時他都會拿著一支煙，所以想做一個動作向佢致敬。」

Juno甚少在公開場合落淚，他續稱兩人合作的歌曲以快歌為主，而《我們的末日》是唯一的慢歌，從綵排開始已很想避開這首歌，「當其時冇Plug到呢首歌，但由揀呢首歌到交俾周耀輝填詞後，其實我都好鍾意呢首歌，但係好矛盾，我又唔係好夠膽成日聽，因為每次聽都會好多畫面。」