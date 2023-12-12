金球獎｜愛瑪史東入圍視后 與年老版英女王爭殊榮

愛瑪史東同時入圍今屆金球獎影后及視后。

《第81屆金球獎》公布提名名單，奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone)主演新片《Poor Things》在電影組別中共獲得7項提名，更與《Barbie芭比》的瑪歌羅比(Margot Robbie)、《調教你處男》(No Hard Feelings)的珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、《五月的你，十二月的她》(May December)的妮坦莉寶雯(Natalie Portman)等爭奪音樂及喜劇類電影的最佳女主角。

愛瑪史東同時亦入圍電視組方面，憑新劇《The Curse》角逐戲劇類最佳女主角，其對手分別有《王冠》(The Crown)扮演年老版英女王的伊梅達史丹頓(Imelda Shaunton)、《1923》的海倫美雲(Helen Mirren)等，競爭激烈。

