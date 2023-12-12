金球獎｜愛瑪史東入圍視后 與年老版英女王爭殊榮

《第81屆金球獎》公布提名名單，奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone)主演新片《Poor Things》在電影組別中共獲得7項提名，更與《Barbie芭比》的瑪歌羅比(Margot Robbie)、《調教你處男》(No Hard Feelings)的珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、《五月的你，十二月的她》(May December)的妮坦莉寶雯(Natalie Portman)等爭奪音樂及喜劇類電影的最佳女主角。
愛瑪史東同時亦入圍電視組方面，憑新劇《The Curse》角逐戲劇類最佳女主角，其對手分別有《王冠》(The Crown)扮演年老版英女王的伊梅達史丹頓(Imelda Shaunton)、《1923》的海倫美雲(Helen Mirren)等，競爭激烈。
梅姨33次提名再刷新紀錄
至於戲劇類視帝，HBO神劇《傳媒家族繼承人》(Succession)三位演員Brian Cox、Kieran Culkin、Jeremy Strong均告入圍，跟《最後生還者》(The Last of Us)男星Pedro Pascal、《Slow Horses》的加利奧文及在《王冠》中飾演查理斯的Dominic West角逐殊榮。《傳媒家族繼承人》可謂先聲奪人，獲9項提名暫時領先，而《王冠》獲4項提名。
另外，74歲殿堂級女星梅麗史翠普(Meryl Streep)繼續刷新紀錄，今次以劇集《破案三人行》(Murder in the Building)的第3季入圍最佳女配角，已是梅姨第33次獲得提名，打破金球獎史上最多提名紀錄。
第81屆金球獎｜電視類主要入圍名單
最佳劇集(戲劇類)
《王冠》
《1923》
《最後生還者》
《晨早直播室》
《傳媒家族繼承人》
《頭號外交官》
最佳男主角(戲劇類)
《傳媒家族繼承人》Brian Cox
《傳媒家族繼承人》Kieran Culkin
《傳媒家族繼承人》Jeremy Strong
《Slow Horses》加利奧文
《最後生還者》Pedro Pascal
《王冠》Dominic West
最佳女主角(戲劇類)
《1923》海倫美雲
《最後生還者》Bella Ramsey
《頭號外交官》Keri Russell
《傳媒家族繼承人》Sarah Snook
《王冠》伊梅達史丹頓
《The Curse》愛瑪史東
最佳劇集(音樂及喜劇類)
《小學風雲》
《廉價殺手》
《大熊餐廳》
《Jury Duty》
《破案三人行》
《乜都得教練》
最佳男主角(音樂及喜劇類)
《廉價殺手》Bill Hader
《破案三人行》史提夫馬田
《破案三人行》馬田索特
《誠實治療法》Jason Segel
《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯
《大熊餐廳》Jeremy Allen White
最佳女主角(音樂及喜劇類)
《漫才梅索太太》Rachel Brosnahan
《小學風雲》Quinta Brunson
《大熊餐廳》Ayo Edebiri
《The Great》艾莉芬寧
《破案三人行》Selena Gomez
《Poker Face》Natasha Lyonne
最佳迷你劇及電視電影
《呼喚奇蹟的光》
《齮齕人生》
《Daisy Jones & The Six》
《雪花高離奇命案》
《Fellow Travelers》
《化學堂》
最佳男主角(迷你劇及電視電影)
《Fellow Travelers》Matt Bomer
《Daisy Jones & The Six》Sam Claflin
《雪花高離奇命案》Jon Hamm
《White House Plumbers》活地夏里遜
《Lawmen: Bass Reeves》David Oyelowo
《齮齕人生》Steven Yeun
最佳男主角(迷你劇及電視電影)
《Daisy Jones & The Six》Riley Keough
《化學堂》貝兒娜森
《Love & Death》伊莉莎伯奧遜
《雪花高離奇命案》Juno Temple
《Dead Ringers》麗素慧絲
《齮齕人生》黃艾莉