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娛樂
2023-12-12 00:40:41

金球獎｜提名名單公布 電影組《Barbie芭比》大戰《奧本海默》

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金球獎

《第81屆金球獎》公布提名名單。

《第81屆金球獎》（簡稱金球獎）公布提名名單，由瑪歌羅比主演的《Barbie芭比》，獲得最多9項提名，緊隨其後的是獲得8項提名、由基斯杜化路蘭執導的《奧本海默》。

芭比

《Barbie芭比》獲得9項提名。

奧本海默

《奧本海默》獲得8項提名。

Barbie芭比》在《第81屆金球獎》共獲得最多9項提名，除了有份角逐「音樂及喜劇類」最佳電影之外，導演Greta Gerwig、女主角瑪歌羅比、男配角賴恩高斯寧亦有入圍，還有最佳劇本及最佳原創歌曲等，其中最佳原創歌曲更有3首歌曲躋身名單。至於《奧本海默》，則囊括「戲劇類」最佳電影、最佳導演、最佳男主角(斯里安梅菲)、最佳男配角(羅拔唐尼)、最佳女配角(艾美莉賓特)、最佳劇本、最佳原創音樂等8項提名。

另一大熱電影、由馬田史高西斯執導、里安納度狄卡比奧及羅拔迪尼路主演的《花月殺手》，以及由愛瑪史東孭飛的《Poor Things》，同樣獲得7項提名。

花月殺手

《花月殺手》獲得7項提名。

81屆金球獎｜電影類主要入圍名單

最佳電影(戲劇類)

Anatomy of a Fall

《花月殺手》

Maestro

《奧本海默》

前的我們

The Zone of Interest

Maestro

《Maestro》

最佳電影(音樂及喜劇類)

AIR

American Fiction

Barbie芭比》

The Holdovers

May December

Poor Things

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Poor Things

《Poor Things》

最佳導演

畢列谷巴《Maestro

Greta GerwigBarbie芭比》

Yorgos LanthimosPoor Things

基斯杜化路蘭《奧本海默》

馬田史高西斯《花月殺手》

Celine Song前的我們

基斯杜化路蘭

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭

最佳男主角(戲劇類)

畢列谷巴《Maestro

里安納度狄卡比奧《花月殺手》

Barry KeoghanSaltburn

斯里安梅菲《奧本海默》

Andrew ScottAll of Us Strangers

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奧本海默

《奧本海默》男主角斯里安梅菲

最佳女主角(戲劇類)

Annette BeningNyad

莉莉葛萊史東《花月殺手》

Sandra HullerAnatomy of a Fall

Greta Lee前的我們

嘉莉慕萊根《Maestro

Cailee SpaenyPriscilla

從前的我們

《從前的我們》Greta Lee

最佳男主角(音樂及喜劇類)

尼古拉斯基治《Dream Scenario

添麥菲查洛美《旺卡》

麥迪文《AIR

Paul GiamattiThe Holdovers

祖昆馮力士《Beau Is Afraid

Jeffrey WrightAmerican Fiction

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尼古拉斯基治

《Dream Scenario》尼古拉斯基治

最佳女主角(音樂及喜劇類)

Fantasia BarrinoThe Color Purple

珍妮花羅倫絲《調教你處男》

妮坦莉寶雯《May December

Alma PoystiFallen Leaves

瑪歌羅比《Barbie芭比》

愛瑪史東《Poor Things

愛瑪史東

《Poor Things》愛瑪史東

最佳男配角

威廉達福《Poor Things

羅拔迪尼路《花月殺手》

羅拔唐尼《奧本海默》

Charles MeltonMay December

麥克魯法路《Poor Things

羅拔唐尼

《奧本海默》羅拔唐尼

最佳女配角

艾美莉賓特《奧本海默》

Danielle BrooksThe Color Purple

茱迪科士打《Nyad

茱莉安摩亞《May December

Rosamund PikeSaltburn

Da'Vine Joy RandolphThe Holdovers

茱迪科士打

《Nyad》茱迪科士打

最佳劇本

Barbie芭比》

Poor Things

《奧本海默》

《花月殺手》

Anatomy of a Fall

前的我們

Anatomy of a Fall

《Anatomy of a Fall》

最佳原創音樂

Poor Things

《奧本海默》

《蒼鷺與少年》

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》

《花月殺手》

蒼鷺與少年

《蒼鷺與少年》

最佳動畫

《蒼鷺與少年》

Elemental

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》

《超級瑪利歐兄弟電影版》

《鈴芽之旅》

Wish

蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》

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