金球獎2023｜《伊尼舍林的女妖》奪3電影獎成大贏家(附電影類得獎名單)

第80屆金球獎頒獎禮於香港時間今早舉行,由哥連費路(Colin Farrell)主演、馬田麥當奴(Martin McDonagh)自編自導的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin),奪得最佳音樂或喜劇類電影、最佳劇本和最佳男主角,在8項提名中掃走3項大獎,成為今屆的大贏家。在最佳音樂或喜劇類電影中,擊敗《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)、《奇異女俠玩救宇宙》、《神探白朗:抽絲剝繭》及《上流落水狗》。楊紫瓊 主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) 則包辧視后和最佳男配角獎。《伊尼舍林的女妖》將於1月26日在香港上映。

最佳劇情電影方面,由史提芬史匹堡自編自導的半自傳電影(Steven Spielberg)《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)奪得,史匹堡同時獲最佳導演獎。