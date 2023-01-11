金球獎2023｜《伊尼舍林的女妖》奪3電影獎成大贏家(附電影類得獎名單)

第80屆金球獎頒獎禮於香港時間今早舉行，由哥連費路(Colin Farrell)主演、馬田麥當奴(Martin McDonagh)自編自導的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)，奪得最佳音樂或喜劇類電影、最佳劇本和最佳男主角，在8項提名中掃走3項大獎，成為今屆的大贏家。在最佳音樂或喜劇類電影中，擊敗《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）、《奇異女俠玩救宇宙》、《神探白朗：抽絲剝繭》及《上流落水狗》。楊紫瓊 主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) 則包辧視后和最佳男配角獎。《伊尼舍林的女妖》將於1月26日在香港上映。
最佳劇情電影方面，由史提芬史匹堡自編自導的半自傳電影(Steven Spielberg)《法貝曼：造夢大師》(The Fabelmans)奪得，史匹堡同時獲最佳導演獎。
第80屆金球獎電影類得獎名單
最佳導演：史提芬史匹堡(Steven Spielberg)《法貝曼：造夢大師》(The Fabelmans)
最佳劇本：馬田麥當奴(Martin McDonagh)《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)
最佳劇情電影：《法貝曼：造夢大師》
劇情電影最佳男主角：奧斯汀畢拿(Austin Butler)《貓王》（Elvis）
劇情電影最佳女主角：姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)《TÁR》
最佳歌舞/喜劇電影：《伊尼舍林的女妖》
音樂/喜劇組最佳女主角：楊紫瓊 《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)
音樂/喜劇組最佳男主角：哥連法路(Colin Farrell)《伊尼舍林的女妖》
最佳男配角：關繼威 《奇異女俠玩救宇宙》
最佳女配角：Angela Basset 《黑豹2：瓦干達萬歲》
最佳外語電影：《阿根廷 1985》(Argentina, 1985)
最佳動畫：《吉勒摩．戴托羅之皮諾丘》(Guillermo del Toro's Pinocchio)
最佳主題曲：《Naatu Naatu》(革命雙雄)
最佳原創配樂：《巴比倫：星聲追夢荷里活》(Babylon)