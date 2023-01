金球獎2023｜楊紫瓊一擊即中 大熱封音樂/喜劇組影后

第80屆金球獎頒獎禮於香港時間今日早上舉行,楊紫瓊靠首部主演荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) 入圍音樂/喜劇組最佳女主角,在賽前已備受看好,結果一如所料,成功打敗四位對手,包括《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)的瑪歌羅比(Margot Robbie)、《五腥級盛宴》(The Menu)的安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)、《Good Luck to You, Leo Grande》的愛瑪湯遜(Emma Thompson)及《Mrs. Harris Goes to Paris》的Lesley Manville。

楊紫瓊今日以大熱姿態出席盛會,當得知自己捧走人生首個金獎殊榮時,她上台領獎致詞時難免顯得一臉感觸,她表示:「40年了,我可不會放開手,今日能站到這處是個很夢幻的旅程。」60歲的楊紫瓊是繼Awkwafina後,是金球獎史上第二位亞裔影后。

楊紫瓊主演的口碑電影《奇異女俠玩救宇宙》,由去年上映至今已全球各地大大小小的頒獎禮上狂掃殊榮,楊紫瓊憑該片已摘下23個最佳女主角獎項,在金球獎前夕,剛在美國國家評論協會大獎(National Board of Review Awards)上捧走最佳女演員,成為該頒獎禮45年來首位亞洲裔影后。