楊紫瓊靠首部主演荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) 入圍音樂/喜劇組最佳女主角,在賽前已備受看好,結果一如所料,成功打敗四位對手,在第80屆金球獎頒獎禮封后,成為金球獎史上第二位亞裔影后。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀楊紫瓊勇奪第80屆金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角。他表示︰「楊紫瓊先在香港影壇取得成就,繼而進軍國際影壇,憑着出色演技及堅毅努力,今次取得電影界極高殊榮,實至名歸。香港演員在國際影壇繼續大放異彩,我們感到非常鼓舞。」