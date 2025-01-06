金球獎2025｜《完美物質》雙主角同台頒獎 62歲狄美摩亞首封金球影后

《人鬼情未了》無緣封后

金球獎已公布電影組音樂及喜劇類最佳女主角，由《完美物質》（The Substance）女主角狄美摩亞（Demi Moore）大熱勝出，今次對手還有《魔法壞女巫 》（Wicked）黑人女星Cynthia Erivo、《阿諾拉》（Anora）的Mikey Madison、《毒王女人夢》（Emilia Pérez）跨性別演員Karla Sofía Gascón、《Nightbitch》的艾美亞當絲（Amy Adams）及《挑戰者》（Challengers）的辛蒂雅（Zendaya）。今次是狄美摩亞第三度入圍金球獎，卻是首次奪得殊榮首封金球影后！狄美摩亞先在1991年憑《人鬼情未了》（Ghost）首次角色影后，之後到1997年以迷你劇《你的生命我的決定》（If These Walls Could Talk）入圍最佳女主角，可惜多年後才首次憑《完美物質》在金球獎開齋！