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娛樂
2025-01-06 13:39:43

金球獎2025｜《鋼琴戰曲》男星艾哲倫保迪等足22年 靠《粗獷派建築師》首奪影帝+得獎表

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金像影帝艾哲倫保迪首次奪得金球獎最佳男主角。

金像影帝艾哲倫保迪首次奪得金球獎最佳男主角。

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第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，Disney+日本古裝劇《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家，連掃四獎創亞裔紀錄。至於電影組則以《粗獷派建築師》（The Brutalist）成績最亮眼，奪得劇情類最佳電影，男主角艾哲倫保迪（Adrien Brody）第二次入圍金球獎最佳男主角，繼2002年代表作《鋼琴戰曲》（The Pianist）在2003年跟金球獎影帝擦身而過後，今次終於首奪最佳男主角。

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劇情類最佳電影《粗獷派建築師》暫家3月初香港上映。

劇情類最佳電影《粗獷派建築師》暫家3月初香港上映。

第82屆金球獎得獎表

電影組別

最佳電影（劇情類）：《粗獷派建築師》

最佳男主角（劇情片）：艾哲倫保迪 /《粗獷派建築師》

最佳女主角（劇情片）：Fernanda Torres 《I'm Still Here》

 

最佳電影（音樂及喜劇類）：《毒王女人夢》

最佳男主角（音樂及喜劇類）：沙巴遜史丹 /《A Different Man》

最佳女主角（音樂及喜劇類）：狄美摩亞 / 《完美物質 》

 

《完美物質》雙主角同台頒獎 62歲狄美摩亞首封金球影后

「寒冬戰士」沙巴遜史丹摘下電影組最佳男主角 

 

最佳男配角：Kieran Culkin / 《深痛導賞團》

最佳女配角：素兒莎丹娜 / 《毒王女人夢》

最佳導演：Brady Corbet / 《 The Brutalist》

最佳劇本：《教宗選戰》

 

素兒莎丹娜入行逾25年 一擊即中首次揚威金球奪電影女配角

 

電影票房成就獎：《魔法壞女巫》

最佳動畫：《貓貓的奇幻漂流 Flow》

最佳原創曲歌：El Mal / 《毒王女人夢》

最佳外語片：《毒王女人夢》

最佳配樂：《挑戰者 Challengers》

 

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《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家。

《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家。

電視組別

最佳劇集（劇情類）：《幕府將軍》

最佳男主角（劇情類）：真田廣之

最佳女主角（劇情類）：澤井杏奈

 

《幕府將軍》掃四大獎封最佳劇集 真田廣之成金球史上首位亞裔視帝

 

最佳劇集（音樂及喜劇類）：《職業槍手》

最佳男主角（音樂及喜劇類）：Jeremy Allen White /《大熊餐廳》

最佳女主角（音樂及喜劇類）：珍史瑪特 / 《職業槍手》

 

Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》三度封視帝 《馴鹿寶貝》重磅女星奪最佳女配角

 

最佳女配角：Jessica Gunning / 《馴鹿寶貝Baby Reindeer》

最佳男配角：淺野忠信 / 《幕府將軍》

 

最佳迷你劇集及電視電影：《馴鹿寶貝》

最佳男主角（最佳迷你劇集及電視電影類）：哥連費路 /《企鵝人》

最佳女主角（最佳迷你劇集及電視電影類）：茱迪科士打 / 《True Detective: Night Country》

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