金球獎2025｜《鋼琴戰曲》男星艾哲倫保迪等足22年 靠《粗獷派建築師》首奪影帝+得獎表

第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，Disney+日本古裝劇《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家，連掃四獎創亞裔紀錄。至於電影組則以《粗獷派建築師》（The Brutalist）成績最亮眼，奪得劇情類最佳電影，男主角艾哲倫保迪（Adrien Brody）第二次入圍金球獎最佳男主角，繼2002年代表作《鋼琴戰曲》（The Pianist）在2003年跟金球獎影帝擦身而過後，今次終於首奪最佳男主角。