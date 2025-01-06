金球獎2025｜《鋼琴戰曲》男星艾哲倫保迪等足22年 靠《粗獷派建築師》首奪影帝+得獎表

第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，Disney+日本古裝劇《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家，連掃四獎創亞裔紀錄。至於電影組則以《粗獷派建築師》（The Brutalist）成績最亮眼，奪得劇情類最佳電影，男主角艾哲倫保迪（Adrien Brody）第二次入圍金球獎最佳男主角，繼2002年代表作《鋼琴戰曲》（The Pianist）在2003年跟金球獎影帝擦身而過後，今次終於首奪最佳男主角。
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第82屆金球獎得獎表
電影組別
最佳電影（劇情類）：《粗獷派建築師》
最佳男主角（劇情片）：艾哲倫保迪 /《粗獷派建築師》
最佳女主角（劇情片）：Fernanda Torres 《I'm Still Here》
最佳電影（音樂及喜劇類）：《毒王女人夢》
最佳男主角（音樂及喜劇類）：沙巴遜史丹 /《A Different Man》
最佳女主角（音樂及喜劇類）：狄美摩亞 / 《完美物質 》
《完美物質》雙主角同台頒獎 62歲狄美摩亞首封金球影后
「寒冬戰士」沙巴遜史丹摘下電影組最佳男主角
最佳男配角：Kieran Culkin / 《深痛導賞團》
最佳女配角：素兒莎丹娜 / 《毒王女人夢》
最佳導演：Brady Corbet / 《 The Brutalist》
最佳劇本：《教宗選戰》
素兒莎丹娜入行逾25年 一擊即中首次揚威金球奪電影女配角
電影票房成就獎：《魔法壞女巫》
最佳動畫：《貓貓的奇幻漂流 Flow》
最佳原創曲歌：El Mal / 《毒王女人夢》
最佳外語片：《毒王女人夢》
最佳配樂：《挑戰者 Challengers》
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電視組別
最佳劇集（劇情類）：《幕府將軍》
最佳男主角（劇情類）：真田廣之
最佳女主角（劇情類）：澤井杏奈
《幕府將軍》掃四大獎封最佳劇集 真田廣之成金球史上首位亞裔視帝
最佳劇集（音樂及喜劇類）：《職業槍手》
最佳男主角（音樂及喜劇類）：Jeremy Allen White /《大熊餐廳》
最佳女主角（音樂及喜劇類）：珍史瑪特 / 《職業槍手》
Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》三度封視帝 《馴鹿寶貝》重磅女星奪最佳女配角
最佳女配角：Jessica Gunning / 《馴鹿寶貝Baby Reindeer》
最佳男配角：淺野忠信 / 《幕府將軍》
最佳迷你劇集及電視電影：《馴鹿寶貝》
最佳男主角（最佳迷你劇集及電視電影類）：哥連費路 /《企鵝人》
最佳女主角（最佳迷你劇集及電視電影類）：茱迪科士打 / 《True Detective: Night Country》