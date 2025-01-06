第82屆金球獎頒獎禮於香港時間今日（1月6日）早上假美國加州The Beverly Hilton隆重舉行，獲一眾影視紅星俾面出席。 本年度金球獎電視組競賽中，劇情類最佳劇集以艾美獎大贏家《幕府將軍》（Shogun）在賽前備獲睇好，真田廣之與澤井杏奈均被最被睇好成為劇情類視帝及視后人選，結果兩人同時封王稱后，《幕府將軍》更奪劇情類最佳劇集，而真田廣之亦憑《幕府將軍》榮封史上首位亞裔視帝；《魷魚遊戲》的李政宰曾在2022年度金球獎上成為第一位入圍金球獎劇情類視帝的亞裔男星，可惜不敵《傳媒家族繼承人》（Succession）的該屆視帝Jeremy Strong，如今《幕府將軍》的真田廣之終締造新紀錄，屬金球史上首位亞裔視帝。反觀口碑欠佳的《魷魚遊戲》第二季，今次失落劇情類最佳劇集。

淺野忠信奪最佳男配角 至於《幕府將軍》日本性格演員淺野忠信，亦靠該劇獲得電視組最佳男配角，打敗《大熊餐廳》（The Bear）、《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）的查維爾巴頓（Javier Bardem）等對手。《幕府將軍》去年在艾美獎已經狂擸18項殊榮，真田廣之亦奪得艾美獎最佳男主角，該劇更創下單一劇集單季的最高獲獎紀錄。《幕府將軍》成為電視組贏家，一口氣贏得最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角及最佳男配角，四項提名均獲殊榮，可謂百發百中！