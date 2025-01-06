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娛樂
2025-01-06 10:09:33

金球獎2025｜素兒莎丹娜入行逾25年 一擊即中首次揚威金球奪電影女配角

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金球獎2025｜素兒莎丹娜入行逾25年 一擊即中首次揚威金球奪電影女配角

46歲素兒莎丹娜首次入圍金球獎一擊即中！

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82屆金球獎頒獎禮於香港時間今日（16日）早上假美國加州The Beverly Hilton隆重舉行，成為2025年打頭陣的歐美最大型的影視獎項典禮。

電影組已公布最佳男配角及最佳女配角得主；大熱劇《傳媒家族繼承人》(Succession)男星Kieran Culkin，憑夥拍謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）的《深痛導賞團》（ A Real Pain）獲得電影組最佳男配角，擊敗《飛黃騰達》（The Apprentice）的艾美獎視帝謝樂美史壯（Jeremy Strong）及《帝國驕雄II》（Gladiator II）的奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington等強勁對手。

Kieran Culkin憑《深痛導賞團》獲得電影組最佳男配角。 Kieran Culkin夥拍謝西艾辛堡的《深痛導賞團》將在香港上映。

至於最佳女配角，獲10項提名並創下音樂及喜劇類電影最多入圍紀錄的《毒王女人夢》（Emilia Pérez），由片中女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）脫穎而出，入圍對手還有同片拍檔Selena Gomez、《魔法壞女巫》（Wicked）的Ariana GrandeMargaret Qualley - 《完美物質》（The Substance）的星二代瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）等，入行逾25年的素兒莎丹娜，原來是首次入圍及揚威金球獎，她上台拿下本屆金球獎電影最佳女配角時，她激動落淚，並表示：「我的心充滿感激。」素兒亦稱感謝金球獎向《毒王女人夢》的一眾女性給予榮譽，並感謝片中拍檔及全體演員，以及導演的信任，最後不顧現場音樂催促，不忘感謝家人的支持。

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音樂劇電影《毒王女人夢》去年曾揚威康城影展，素兒莎丹娜、Selena Gomez、西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón當時已在康城影展上一同分享影后寶座。

《毒王女人夢》由西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón、素兒莎丹娜及Selena Gomez合演。 素兒莎丹娜上台拿下本屆金球獎電影最佳女配角時感動落淚。

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