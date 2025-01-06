金球獎2025｜素兒莎丹娜入行逾25年 一擊即中首次揚威金球奪電影女配角

電影組已公布最佳男配角及最佳女配角得主；大熱劇《傳媒家族繼承人》(Succession)男星Kieran Culkin，憑夥拍謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）的《深痛導賞團》（ A Real Pain）獲得電影組最佳男配角，擊敗《飛黃騰達》（The Apprentice）的艾美獎視帝謝樂美史壯（Jeremy Strong）及《帝國驕雄II》（Gladiator II）的奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）等強勁對手。

至於最佳女配角，獲10項提名並創下音樂及喜劇類電影最多入圍紀錄的《毒王女人夢》（Emilia Pérez），由片中女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）脫穎而出，入圍對手還有同片拍檔Selena Gomez、《魔法壞女巫》（Wicked）的Ariana Grande、Margaret Qualley - 《完美物質》（The Substance）的星二代瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）等，入行逾25年的素兒莎丹娜，原來是首次入圍及揚威金球獎，她上台拿下本屆金球獎電影最佳女配角時，她激動落淚，並表示：「我的心充滿感激。」素兒亦稱感謝金球獎向《毒王女人夢》的一眾女性給予榮譽，並感謝片中拍檔及全體演員，以及導演的信任，最後不顧現場音樂催促，不忘感謝家人的支持。