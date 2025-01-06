金球獎2025｜雲迪素站台頒獎 與The Rock狄維莊遜世紀破冰

本年度金球獎在美國加州比華利The Beverly Hilton登場，由喜劇演員妮基格拉瑟（Nikki Glaser）擔任司儀，不少影視紅星均受邀出席，除了樂壇天后Ariana Grande、辛蒂雅（Zendaya）、「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、視帝大熱真田廣之等候選人外，今屆嘉賓還有上屆金球影帝哥連費路（Colin Farrell）、第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）、由「飛隼」上任成新一代「美國隊長」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot） 、米高基頓（Michael Keaton）、楊紫瓊、關繼威、首位亞裔金球影后Awkwafina、安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）等等，而《狂野時速》電影系列昔日拍檔雲迪素（Vin Diesel）與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），亦在鬧不和後難得同場！

年前傳出已破冰

金球獎日前公布頒獎嘉賓名單後，曾在電影《狂野時速》系列合作的雲迪素（Vin Diesel）與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），都獲邀上台，但兩人曾爆出在片場炒大鑊，並隔空抨擊對方，今次齊齊出席金球獎令人期待兩人上演世紀大和解。頒獎禮期間，雲迪素站台出任頒獎嘉賓，並大方地向死敵「The Rock」狄維莊遜打招呼：「Hey Dwayne！」此時鏡頭即影住狄維莊遜，造就兩人終世紀同場。

過往合演《狂野時速》系列的雲迪素跟The Rock，兩人之間的紛爭引起坊間注意，The Rock更一度拒絕回歸《狂野時速》大家庭；直到2021年11月份，雲迪素透露The Rock回歸演出《狂野時速X》，結果以客串形式登場，傳出雙方終於破冰。