金球獎2025｜Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》三度封視帝 《馴鹿寶貝》重磅女星奪最佳女配角

第82屆金球獎頒獎禮於香港時間今日（1月6日）早上假美國加州The Beverly Hilton隆重舉行，成為2025年打頭陣的歐美最大型的影視獎項典禮。

電視組的音樂及喜劇類的最佳男主角，由《大熊餐廳》(The Bear)男星Jeremy Allen White大熱勝出，已是他憑該劇連續三年登上視帝寶座。反觀電視組音樂及喜劇類最佳女主角，由73歲艾美視后珍史瑪特（Jean Smart）憑《職業槍手》（Hacks）再下一城，是她相隔三年再以同劇奪得金球視后。