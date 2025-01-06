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娛樂
2025-01-06 11:39:15

金球獎2025｜Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》三度封視帝 《馴鹿寶貝》重磅女星奪最佳女配角

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eremy Allen White憑《大熊餐廳》三度封金球視帝。

eremy Allen White憑《大熊餐廳》三度封金球視帝。

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82屆金球獎頒獎禮於香港時間今日（16日）早上假美國加州The Beverly Hilton隆重舉行，成為2025年打頭陣的歐美最大型的影視獎項典禮。

電視組的音樂及喜劇類的最佳男主角，由《大熊餐廳》(The Bear)男星Jeremy Allen White大熱勝出，已是他憑該劇連續三年登上視帝寶座。反觀電視組音樂及喜劇類最佳女主角，由73歲艾美視后珍史瑪特（Jean Smart）憑《職業槍手》（Hacks）再下一城，是她相隔三年再以同劇奪得金球視后。

73歲女星珍史瑪特相隔三年再憑《職業槍手》奪得金球視后。

73歲女星珍史瑪特相隔三年再憑《職業槍手》奪得金球視后。

《馴鹿寶貝》成最佳迷你劇

另外，艾美獎大贏家《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)的重磅女星潔西卡甘寧(Jessica Gunning)，劇中演活角色Martha Scott，繼早前揚威艾美獎後，今日在金球獎在電視組中獲頒最佳女配角。至於迷你劇及電視電影項目，《馴鹿寶貝》大熱成為最佳迷你劇及電視電影，而上屆金球影帝哥連費路（Colin Farrell），靠《企鵝人》（The Penguin）再封視帝，打敗《馴鹿寶貝》主角理查蓋德（Richard Gadd）及另一套Netflix劇《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（MonsterThe Lyle and Erik Menendez Story）男星庫柏科赫（Cooper Koch）。

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《馴鹿寶貝》重磅女星潔西卡甘寧在金球的電視組中獲頒最佳女配角。 《馴鹿寶貝》勇奪最佳迷你劇及電視電影。 影帝哥連費路靠《企鵝人》封迷你劇及電視電影最佳男主角。

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