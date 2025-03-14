金秀賢陷崩潰急發聲明 長文認戀金賽綸 推翻未成年交往說法

金賽綸在上月16日輕生離世，當天正是金秀賢的37歲生日，終年24歲的金賽綸死後，其家人透過網媒《橫豎研究所》公開內情，大爆金秀賢在金賽綸15歲開始交往，感情長達6年，金秀賢經理人公司Goldmedalist堅稱指控是虛假失實，昨天（13日）公司三度發聲明，並表示於下星期再作出完整回應。

金秀賢方面今日（14日）突然再度發聲，長文回應是次風波，並反駁他與未成年少女交往的疑雲，聲明更強調金秀賢與金賽綸是在2019年夏天到2020年秋天期間發展，又以金賽綸在照片中的品牌款式來解釋，稱女方所穿的服裝是於2019年6月推出，排除照片是在2016年拍攝。