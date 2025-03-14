金秀賢陷崩潰急發聲明 長文認戀金賽綸 推翻未成年交往說法

金賽綸在上月16日輕生離世，當天正是金秀賢的37歲生日，終年24歲的金賽綸死後，其家人透過網媒《橫豎研究所》公開內情，大爆金秀賢在金賽綸15歲開始交往，感情長達6年，金秀賢經理人公司Goldmedalist堅稱指控是虛假失實，昨天（13日）公司三度發聲明，並表示於下星期再作出完整回應。
金秀賢方面今日（14日）突然再度發聲，長文回應是次風波，並反駁他與未成年少女交往的疑雲，聲明更強調金秀賢與金賽綸是在2019年夏天到2020年秋天期間發展，又以金賽綸在照片中的品牌款式來解釋，稱女方所穿的服裝是於2019年6月推出，排除照片是在2016年拍攝。
發聲內容提到，金秀賢凌晨出現心理狀態急遽惡化，故此緊急發布聲明，確保他心情能夠獲得穩定。自從《橫豎研究所》爆料以來，網路輿論與媒體將金賽綸的離世歸咎於金秀賢，令他陷入極度混亂與焦慮，近日更有不明人士持攝錄機出現在公司門口及停車場，在建築周範圍由深夜監視至白天，使金秀賢帶來極大心理壓力。
對於《橫豎研究所》的報道，Goldmedalist認為報道把金秀賢描繪成為把金賽綸逼向死亡的「惡魔」，直指金秀賢的經理公司 Goldmedalist催促金賽綸償還因其醉駕事故帶來的債務，又指金秀賢無視金賽綸的求助，導致金賽綸走上絕路。然而，Goldmedalist回應：「這一說法並非事實，當時，Goldmedalist已代金賽綸償還其無力承擔的全部剩餘債務。」又指金賽綸的債務問題，完全是她與Goldmedalist之間的事務，有關「金秀賢曾借錢給金賽綸，後來突然要求歸還」的說法只是純屬揣測，解釋金秀賢從未借錢給金賽綸，也從未催促她償還任何款項。