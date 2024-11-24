她在《看我今天怎麼說》中飾演從小就使用人工耳蝸的「素恩」，不過她仍然努力學習口語，想做一名正常人。鍾雪瑩全片需要透過手語表達，並完美演繹戴人工耳蝸、跟大眾溝通的聽障者。她在後台立即拍片回港跟大家分享喜悅，她說︰「好開心拎到呢個獎，好多謝香港電影，好多謝今次一齊嚟嘅夥伴，同埋《看我今天怎樣說》嘅所有工作人員，我啱啱上台好驚阻住個airtime，所以無辦法逐一逐一多謝，但係我內心係非常非常感謝大家！」她表示會把獎項放在床頭。

其後她回後台接受訪問時，情緒激動爆哭。其後她被問到為何特別感謝吳君如，她表示自己入行第一年的時候，未有任何作品時，就曾受到吳君如團隊的信任，進而獲得演出機會。因此，今次可以與對方角逐影后，又可以當面多謝對方，大感開心。問到現時最想做的事，她說︰「好緊張，一直在想自己會不會因為五小時沒吃東西暈倒，現在沒暈倒，我要快速補充食糧！」