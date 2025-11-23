金馬獎2025｜李駿碩憑港同志片《眾生相》奪最佳導演 上台感謝交往10年男友 (附得獎名單)

第62屆金馬獎頒獎典禮已圓滿結束，賽前獲11項提名的《大濛》，最終獲得5項殊榮成為今屆贏家。今屆盛會上，亦有香港電影人揚威金馬獎，除了《世外》勇奪最佳動畫片外，香港導演李駿碩憑《眾生相》更勇奪最佳導演，他上台從李安手上接過獎項後，並以廣東話致謝劇組每一位人員，又感謝金馬獎及評審，李駿碩一度情緒激動，台下團隊亦無不爆喊。
4年前憑《濁水漂流》奪獎
曾執導《翠絲》及《濁水漂流》的李駿碩，4年前憑《濁水漂流》奪得金馬獎最佳改編劇本，今次《眾生相》以男同志在香港的約炮作為故事背景，其中卻探討時代與自由。李駿碩首次獲得金馬獎最佳導演，他感謝為電影全裸上陣、入圍最佳新演員的張迪文，最後他感謝交往10年的舞台劇演員男友Zenni Corbin，既向坐在台下的摯愛告白「I love you」，李駿碩又說：「我的人生伴侶、我的製片，謝謝你讓我成為更好的人。」曾合作《濁水漂流》的柯煒林，在台下亦戥李駿碩得獎感到興奮。
第62屆金馬獎得獎名單
最佳劇情片：《大濛》
最佳男主角：張震《幸福之路》
最佳女主角：范冰冰 《地母》
最佳導演獎：李駿碩《眾生相》
最佳男配角：曾敬驊《我家的事》
最佳女配角：陳雪甄《人生海海》
最佳新演員：馬士媛《左撇子女孩》
最佳新導演：Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
最佳動畫片：楊寶文、吳啓忠《世外》
最佳攝影：梁銘佳《地母》
最佳原著劇本：陳玉勳《大濛》
最佳改編劇本：潘客印《我家的事》
最佳動畫短片：謝文明《螳螂》
最佳美術設計：王誌成、尤麗雯《大濛》
最佳造型設計：許力文《大濛》
最佳剪輯：雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
最佳視覺效果：溫兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》
最佳原創電影音樂：Charles HUMENRY《幸福之路》
最佳原創電影歌曲：《地母》張吉安、戴佩妮《布秧》
最佳動作設計：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
最佳紀錄片：雪美蓮、鄺珮詩《隱蹟之書：重寫自我》
最佳劇情短片：胡鹿《疊羅漢》
最佳紀錄短片：許慧如《她的碎片》
終身成就獎：陳淑芳
年度台灣傑出電影工作者：鍾瓊婷
金馬觀眾票選最佳影片：《大濛》