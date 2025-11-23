金馬獎2025｜李駿碩憑港同志片《眾生相》奪最佳導演 上台感謝交往10年男友 (附得獎名單)

第62屆金馬獎頒獎典禮已圓滿結束，賽前獲11項提名的《大濛》，最終獲得5項殊榮成為今屆贏家。今屆盛會上，亦有香港電影人揚威金馬獎，除了《世外》勇奪最佳動畫片外，香港導演李駿碩憑《眾生相》更勇奪最佳導演，他上台從李安手上接過獎項後，並以廣東話致謝劇組每一位人員，又感謝金馬獎及評審，李駿碩一度情緒激動，台下團隊亦無不爆喊。

4年前憑《濁水漂流》奪獎

曾執導《翠絲》及《濁水漂流》的李駿碩，4年前憑《濁水漂流》奪得金馬獎最佳改編劇本，今次《眾生相》以男同志在香港的約炮作為故事背景，其中卻探討時代與自由。李駿碩首次獲得金馬獎最佳導演，他感謝為電影全裸上陣、入圍最佳新演員的張迪文，最後他感謝交往10年的舞台劇演員男友Zenni Corbin，既向坐在台下的摯愛告白「I love you」，李駿碩又說：「我的人生伴侶、我的製片，謝謝你讓我成為更好的人。」曾合作《濁水漂流》的柯煒林，在台下亦戥李駿碩得獎感到興奮。