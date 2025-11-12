釗彤離開Beanies獨立發展 新歌MV著婚紗參考《天若有情》

前女團Beanies成員潘釗彤(Chiutung)，近日以獨立歌手身份回歸，推出首支個人作品《世界上最爛的人》。選擇離開Beanies的決定，她稱與經理人出現信任問題，未能達成共識，基於互相尊重下，選擇獨立發展闖樂壇，「好慎重咁考慮到可能分開對於大家都有好處，先會分道揚鑣。」釗彤表示與Beanies隊友依然是朋友：「確實係冇以前一齊工作時咁親密，不過大家都係『陳輝陽X女聲合唱』出嚟，所以都有一定嘅經歷，最後佢哋尊重我嘅決定，我都尊重佢哋！」

身為唱作人的釗彤，以音樂創作為重心，最新個人作品《世界上最爛的人》選擇親自作曲，填詞的部份則邀得林若寧參與，「好榮幸可以有林若寧先生嘅歌詞，因為之前嘅作品全部都係自己填。」釗彤表示新歌描述「愛上壞人」的轟烈愛情故事，「自己嘅戀愛經驗唔多，所以交晒俾林若寧師傅發板！喺完全未溝通嘅情況下，佢翻聽晒我之前嘅作品，好直接話『釗彤係個幾tough嘅女仔』，於是就寫咗呢個愛情故事。」釗彤自言不是戀愛腦，面對愛情比較理智，但女孩都想有轟烈戀愛，所以用音樂作品來表達。